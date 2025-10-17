Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra el Día Internacional de las Bibliotecas con actividades para todas las edades

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Los servicios bibliotecarios municipales de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebran el 24 de octubre, Día Internacional de las Bibliotecas, sumando a su programa de animación a la lectura diversas actividades colectivas para todas las edades, entre las que se incluyen cuentacuentos, paseos literarios, scape room y encuentros con autores, según ha explicado el delegado municipal de Educación, Pablo Chain.

En una nota emitida por el Consistorio, Chain ha destacado que la biblioteca alcalareña se configura como un punto de encuentro cultural y de dinamización ciudadana más allá de los servicios habituales de préstamo, consulta y estudio. La programación incluye clubes de lectura, visitas escolares, talleres infantiles y juveniles, exposiciones y presentaciones de libros, así como actividades orientadas a fomentar la participación social y la cohesión comunitaria.

Dentro de la programación especial por el Día de las Bibliotecas, se incluyen actividades como la narración oral 'Fiesta en la biblioteca', destinada a menores de primaria, organizada junto a la Compañía Barataria; el cuentacuentos 'Birlibirloque' de John Ardila, y la presentación del libro 'La Molinerita del Guadaíra' por Antonio Escuder, abiertas a toda la familia.

El 25 de octubre, desde la Biblioteca José Manuel Lara, se realizará un 'Paseo por el Bosque de los cuentos' en el Parque de Oromana, dirigido por Diego Magdaleno, que permitirá a las familias descubrir los cuentos infantiles de Antonio Rodríguez Almodóvar a través de tótems con códigos QR instalados por el CEIP homónimo, con la colaboración del Ayuntamiento.

Además, el 27 de octubre, se desarrollará el Scape Room 'Velázquez', orientado a alumnado de secundaria, y se celebrarán cuentacuentos temáticos de Halloween para todas las edades. La programación se completará con un encuentro literario con el autor José Carlos Ruiz y su libro 'La mujer educada', que tendrá lugar el 29 de octubre y será de acceso libre a toda la población.

El Día Internacional de las Bibliotecas, instaurado en 1997, busca sensibilizar sobre la importancia de las bibliotecas y fomentar la lectura y la cultura. Este año, bajo el lema "Contra la desinformación: bibliotecas", se pone de relieve la función de estos centros como espacios de formación, orientación y acceso a información fiable, contribuyendo a la educación crítica de la ciudadanía y al uso responsable de las nuevas tecnologías, tal como ha recordado Pablo Chain.