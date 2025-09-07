Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra su 'noche en blanco' en el barrio del Castillo de San Miguel. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) vivía este pasado sábado, 6 de septiembre, su especial 'noche en blanco' con la Noche de San Miguel en el barrio del mismo nombre del Castillo, "vértice del flamenco y origen de la ciudad" sevillana.

Cientos de alcalareños de todas las edades "disfrutaban de un vibrante encuentro" en distintos puntos de la barriada con flamenco, danza, teatro, magia, literatura, o animación infantil, que ha puesto colofón a la novena edición de 'Noctaíra, las Noches del Guadaíra', el programa municipal cultural y turístico que "ha llenado de talento los escenarios monumentales y naturales de la ciudad este verano", según han valorado desde el Ayuntamiento alcalareño en una nota este domingo.

El responsable municipal de Identidad, Cultura y Turismo, Christopher Rivas, ha destacado que "esta cita se ha consolidado en el calendario cultural como una exaltación de las señas de identidad del municipio uniendo pasado, presente y futuro; haciendo de este histórico enclave de la ciudad un amplio escenario para la cultura y un foco de atracción turística para enorgullecernos de nuestras raíces, de nuestros artistas y de nuestra cantera de talento".

El barrio que vio nacer al cantaor Joaquín el de la Paula acogía al público para "disfrutar de la tradición flamenca andaluza desde muy distintas perspectivas". Desde las 'Zalamerías' de Pavlo Duranc, un espectáculo flamenco con teatro y poemas, a la música de la cantautora Carla Monzubi que une al quejío flamenco el jazz, el pop o el rock, pasando por los herederos de las raíces flamencas locales, las peñas flamencas El Arrabal y la Cueva de Jacinto.

De hecho, una de las novedades de esta cita ha sido el estreno de un nuevo espacio, el Parque del Arrabal, que ha acogido el 'flashmob flamenco' en el que han participado los visitantes previo a la fiesta flamenca tradicional con un amplio elenco de artistas locales, entre los que figuraban Jesús Ponce, Diego Benítez y Joaquín de Alcalá.

Junto a ello, otras actividades captaron la atención de los participantes, como la instalación artística de Alex Peña que, con máquinas recreativas y de consumo relacionadas con la obra de Federico García Lorca y su contexto, despertaban el interés especialmente de los más jóvenes, explican desde el Ayuntamiento.

La ilusión llegaba también de la mano del Mago Alexis, que "conectó con los visitantes despertando emociones y risas", como las del humor del dúo Sevilla Impro Club para los que la interacción con público es "esencial".

Christopher Rivas ha destacado "la buena organización, la implicación de todos los profesionales y entidades y especialmente el interés ciudadano poniendo en valor que la cultura y las tradiciones siempre son una buena herramienta para el ser humano: para el encuentro ciudadano y la cohesión social, para el ocio y desarrollo de las personas, y también para la economía y la promoción turística, un punto en el que los alcalareños tenemos mucho que ofrecer porque tenemos un rico pasado que sigue vivo y un entorno singular natural y patrimonial que valoramos y que fortalece de nuestra identidad".

La novena edición de Noctaíra, desarrollada entre el 3 de julio y este 6 de septiembre con casi medio centenar de propuestas entre conciertos, rutas guiadas, visitas teatralizadas, humor, literatura o espectáculos infantiles en espacios tan diversos como el Castillo, la Harinera, o el Parque de Oromana, "sigue poniendo en valor todo ese patrimonio histórico, natural e inmaterial", según defienden desde el Ayuntamiento alcalareño.