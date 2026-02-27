Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cierra 2025 con un remanente de 17,1 millones y resultado positivo de 4,5 millones

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha dado a conocer este viernes la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, que se cierra con un remanente de tesorería de 17,1 millones de euros y un resultado presupuestario positivo de 4,5 millones de euros.

Según ha destacado el Consistorio en una nota, la liquidación, aprobada por la Junta de Gobierno Local, permitirá a través del remanente "mantener el impulso a las inversiones en infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, así como atender gastos generales vinculados al crecimiento de la ciudad".

Por su parte, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha subrayado que estos datos reflejan "una intensificación de la ejecución en 2025, respecto al año anterior, y que se verá aumentada en 2026 con la finalización de inversiones estratégicas para la ciudad".

Asimismo, la delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros, ha manifestado, que la ejecución presupuestaria planificada para 2026 "alcanzará un alto porcentaje, tal y como se tenía previsto desde inicio del mandato, de forma que permita la consecución de los objetivos diseñados".

El Ayuntamiento ha indicado que el incremento del gasto corriente "responde al aumento de población y a la ampliación y mantenimiento de infraestructuras, vías públicas y espacios urbanos, garantizando así la calidad de los servicios municipales".

Por otro lado, el Consistorio ha ingresado "una parte significativa" de los fondos procedentes de la Unión Europea y de la Diputación tras la certificación y justificación de proyectos ejecutados, lo que ha supuesto la correspondiente transferencia de recursos desde el Gobierno central y las instituciones comunitarias.

El equipo de gobierno prevé mantener este modelo de gestión económica para continuar desarrollando el Plan de Actuación Integrado Alcalá 2020-2030 y los fondos EDIL, que permitirán gestionar alrededor de 20 millones de euros destinados a nuevas actuaciones de transformación urbana, presupuesto que ha adelantado el Ayuntamiento, "pero que comenzará a recibir desde final de 2026, una vez certificadas las obras".