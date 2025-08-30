Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cierra Noctaíra 2025 con el concierto de Amparo Lagares y la Noche de San Miguel

El ciclo cultural 'Noctaíra' 2025 ha concluido este viernes en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El ciclo cultural 'Noctaíra' 2025 ha concluido este viernes en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con el concierto 'Diáfano' de Amparo Lagares en la Harinera del Guadaíra, tras dos meses de programación en espacios como el Castillo o el Monumento Natural de las Riberas del Guadaíra, aunque el evento se cerrará de forma definitiva el próximo sábado 6 de septiembre a las 22,00 horas con la tradicional Noche de San Miguel.

Según ha informado el Consistorio en una nota, 'Noctaíra' ha incluido este verano espectáculos de teatro, flamenco, música contemporánea, rutas patrimoniales como la de la Soleá o visitas a los molinos harineros.

Por su parte, el flamenco ha tenido un especial protagonismo, con espectáculos de baile, además de las rutas patrimoniales, como la de la Soleá o las visitas guiadas a los molinos, con actividades desarrolladas en distintos escenarios monumentales y naturales de la ciudad.

El delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Christopher Rivas, ha señalado que el ciclo "ha ofrecido al público espectáculos de una altísima calidad" y ha destacado la asistencia registrada de un público que "ha acudido expectante y con entusiasmo a cada cita".

Por último, ha subrayado que Alcalá "se vuelca con la cultura y hace de Noctaíra una cita de referencia del verano andaluz".