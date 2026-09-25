La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, visitando el solar donde se construirá la segunda piscina pública. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) contará con su segunda piscina pública de verano. Este viernes la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha visitado la parcela municipal en la zona de Cabeza Hermosa donde se instalará la nueva instalación pública.

Así lo ha anunciado junto al delegado de Planificación Estratégica, Jesús Mora y el delegado de Deportes, Pedro Gracia, especificando que el proyecto está ya en fase de adjudicación de la contratación de las obras para comenzar en el cuatro trimestre de este 2026 con un plazo de ejecución previsto de ocho meses, según ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

"Alcalá tendrá una segunda piscina de verano pública para ofrecer una alternativa de ocio y deporte a nuestros ciudadanos. Estará aquí en Cabeza Hermosa, junto a una parada del tranvía y ya hemos aprobado el expediente de contratación de las obras", ha argumentado.

Además, ha detallado que tiene dos piscinas para el baño lúdico y que el espacio tendrá edificios para vestuarios y bar, así como un gran espacio ajardinado y grandes cubiertas para aportar sombra al conjunto. "Un nuevo lugar para que las familias disfruten juntas del verano, convivan y compartan tiempo. Es un proyecto que nos llena de ilusión porque aportará calidad de vida a los ciudadanos con una instalación de primer nivel", ha explicado durante la visita.

Paralelamente, Ana Isabel Jiménez ha puntualizado "la buena ubicación de la instalación" ya que se encuentra en un entorno comercial y es accesible con vehículo propio o con el tranvía, y el acceso llega a una alameda que termina en el centro comercial Los Alcores, y que sirve como polo de atracción de la zona.

"Somos conscientes de que es un proyecto muy demandado por los vecinos y vecinas de Alcalá, dado el crecimiento que está experimentando la ciudad, y la demanda que existe en la actual piscina de San Juan. Es una apuesta decidida por seguir aumentando los servicios de Alcalá que la población no tardará mucho tiempo en comprobar", ha afirmado.

Según ha detallado el Consistorio, la piscina se construirá en un solar municipal que tiene una superficie aproximada de 6.750 metros, y presenta un desnivel máximo, entre sus extremos norte y sur, de unos seis metros.

Está delimitado por tres viales de tráfico rodado (las calles Voluntad, Justicia y la Ronda de Cabeza Hermosa) y otro peatonal que lo separa de la zona verde que conforma el resto de la parcela.

Los viales están pavimentados, con bandas de aparcamientos y acerados, y el solar dispone de todos los servicios urbanos, tales como saneamiento, agua potable, electricidad, etc. El aforo de la instalación es de 300 usuarios y cuenta con zonas diferenciadas.

En cuanto a las piscinas, ubicadas en el lado sur, incluyen dos vasos de recreo: para adultos e infantil. El mayor tiene una lámina de agua de 750 metros con unas dimensiones de 45,50 x 16,50 m; y el infantil tiene una superficie de 132 metros; con 16,50 x 8,00 m.

En un semisótano, parcialmente bajo los vasos y playas perimetrales, se encuentra un local técnico con las bombas, depósitos y vasos de compensación necesarios para los sistemas hidráulicos y de depuración de ambas piscinas.

El proyecto cuenta también con dos edificios de vestuarios y bar, que se colocan en el perímetro norte de la parcela, donde también estará la entrada en la calle peatonal transversal en conexión con la alameda exterior.

El edificio que contiene el control del acceso, los vestuarios, aseos, una oficina, un botiquín y almacén, es de una sola planta y tiene una superficie construida de aproximadamente 350 m.

Entre ambas áreas se encuentra un amplio espacio verde con césped y vegetación de casi 3.000 m, que se complementa con un kiosco-bar con un porche-terraza para mesas. Completan el proyecto el cerramiento perimetral del recinto y las acometidas y conexiones con los servicios urbanos (agua, saneamiento y electricidad). La imagen del conjunto será la de un edificio bajo y sólido, con grandes cubiertas que aportan sombra.