Alcalá de Guadaíra (Sevilla) destina casi 700.000 euros a la mejora de los colegios y acoge más de 6.600 alumnos

Alcalá de Guadaíra destina casi 700.000 euros a la mejora de los colegios y acoge más de 6.600 alumnos. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra ha destinado casi 700.000 euros en la mejora y mantenimiento de los colegios de Infantil y Primaria de la localidad de cara al inicio del curso escolar, en el que este miércoles, 10 de septiembre, comienzan las clases 6.627 alumnos, además de los centros de Educación Especial Molinos de Guadaíra y San Juan de Dios y el colegio Salesiano.

En una nota, el Consistorio ha subrayado que la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha visitado este lunes el CEIP Federico García Lorca junto al delegado de Educación, Pablo Chain, y el de Hábitat Urbano, David Delgado, para seguir el avance de las obras del aula matinal, con una inversión de 88.804 euros.

Entre las actuaciones realizadas este verano figuran la reforma de los vestuarios del CEIP Reina Fabiola, con más de 48.300 euros, mejoras en el colegio Hermelinda Núñez con pintura, cancha y fachada, reparaciones en el CEIP Rafael Alberti, dotación de sombras en los patios de Puerta de Alcalá y Rodríguez Almodóvar, y trabajos de impermeabilización en los colegios Ángeles Martín Mateo, Joaquín García, Reina Fabiola y Diamantino García Acosta. También se han llevado a cabo obras en los centros Manuel Alonso, Oromana y Silos.

Además, el Ayuntamiento ha destinado otros 240.000 euros a proyectos educativos específicos durante el pasado curso. La alcaldesa ha subrayado que estos presupuestos sitúan a la ciudad "a la vanguardia en inversión en educación, pilar fundamental de bienestar y de eliminación de desigualdades".

Entre estos programas destacan los Premios al Mérito Académico, con 161 galardones y una partida de 80.900 euros; el proyecto contra el absentismo y abandono escolar temprano en Secundaria, con 90.000 euros; y otros 70.000 euros en líneas de subvención y coeducación.

El Consistorio también ha impulsado el Aula Abierta de Mayores en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide, con más de 170 alumnos, así como la programación de las bibliotecas municipales y la Universidad Popular, que cuenta con más de 1.200 usuarios.