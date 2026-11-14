Alcalá de Guadaíra (Sevilla) entrega los premios del XXIII Concurso de Pintura al Aire Libre Emilio Sánchez Perrier

Javier Hermida e Inmaculada Otero se alzan con los premios del XXIII Concurso de Pintura al Aire Libre Emilio Sánchez Perrier. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha entregado en la Casa de la Cultura los premios a los ganadores del XXIII Concurso de Pintura al Aire Libre Emilio Sánchez Perrier, en un acto que contó con la asistencia del delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas y la delegada de MedioAmbiente, Luisa Campos.

Rivas, ha explicado que este año más de 70 artistas han participado en el XXIII Concurso de Pintura al Aire Libre Emilio Sánchez Perrier, (23 ediciones, más de dos décadas) en sus distintas categorías: caballete, cuaderno, infantil, juvenil y adulto, según ha recogido el Consistorio en una nota.

El delegado ha agradecido a todos los participantes "su manera de salir a pintar a las Riberas del Guadaíra y por regalarnos sus miradas a nuestro paisaje". "Gracias también al jurado, por su tiempo, su criterio y la difícil tarea de elegir entre obras de tanto nivel", ha añadido.

Asimismo, ha felicitado a los premiados que en esta ocasión han sido en la categoría de pintura de caballete, el primer premio fue para Javier Hermida y el segundo para Inmaculada Otero.

En la modalidad de cuaderno de apuntes, el primero fue para Álvaro Castaño y la mención de honor para Inmaculada Otero. En las categorías infantil y juvenil los premiados fueron Nicolás Rodríguez Shi y Alba Jurado.

Para finalizar Rivas ha animado a todos los asistentes a visitar la exposición que estará abierta hasta este domingo 15 de noviembre en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura.