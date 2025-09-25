Alcalá de Guadaíra (Sevilla) impulsa una nueva convocatoria de subvenciones para apoyar al tejido productivo local

Presentación de la nueva convocatoria de subvenciones para apoyar al tejido productivo local de Alcalá de Guadaíra.
Presentación de la nueva convocatoria de subvenciones para apoyar al tejido productivo local de Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA
Publicado: jueves, 25 septiembre 2025 14:09

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Desarrollo Económico e Industria, mantendrá abierta hasta el 8 de octubre la segunda convocatoria de subvenciones destinadas a promover la modernización digital y la mejora de la competitividad de las pymes y autónomos con un partida global de 200.000 euros ampliables.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el responsable del Área de Desarrollo y delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, junto con el delegado de Desarrollo Económico, Pablo Chain, y la delegada de Empleo, Paula Fuster, han mantenido una reunión con emprendedores y empresarios donde han explicado estas subvenciones, y la forma de proceder a su solicitud.

Allí, Mora ha explicado que "esta convocatoria es muestra del compromiso municipal de apoyar al tejido productivo con acciones directas que beneficien no sólo su mantenimiento, sino también su proyección empresarial, y al fomento del empleo local".

Por su parte, Chain, se ha referido a los servicios que se ofrecen en 'La Procesadora', como "la convocatoria actualmente abierta de alojamiento empresarial dentro de su constante apuesta por fomentar el emprendimiento y apoyar al sector empresarial".

La delegada de Empleo, Paula Fuster, ha detallado las tres líneas subvencionables de las que consta esta convocatoria. La Línea 1, "especialmente destinada a pymes y autónomos", incluye la introducción de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el impulso del comercio electrónico para la mejora de la productividad y la competitividad, con subvenciones de hasta el 70% con un máximo de 3.000 euros por proyecto.

La Línea 2 se "centra en el comercio, con apoyo para la mejora en imagen y obras de los establecimientos públicos, campañas de comunicación o marketing, con subvenciones de hasta el 50% con un máximo de 5.000 euros por proyecto".

La Línea 3 está destinada a proyectos que desarrollen o implementen soluciones tecnológicas asociadas a la Industria 4.0 de las pymes locales y posibilitan subvenciones de hasta un 60% con un límite máximo de 25.000 euros por proyecto.

El Ayuntamiento "entiende la digitalización como un proceso de innovación para adaptarse a los nuevos objetivos estratégicos que aumenten la competitividad". Entre estas soluciones digitales "pueden tener especial interés para las pymes la adquisición de equipamiento técnico, infraestructuras y tecnología".

