Alcalá de Guadaíra (Sevilla) reconoce la "excelencia local" con los premios del 'Día de Alcalá'

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha celebrado este domingo 21 de septiembre el 'Día de Alcalá' con la entrega de sus premios a personas y entidades locales que destacan por "su compromiso, trayectoria y aportación al desarrollo cultural, social, artístico y profesional de la ciudad".

En un acto celebrado en el auditorio Riberas del Guadaíra, han sido galardonados el periodista Florencio Ordóñez, referente de la información deportiva andaluza; el productor audiovisual Nacho La Casa, impulsor de numerosos proyectos cinematográficos de éxito; el médico Miguel Ángel Colmenero, por su labor vocacional y su entrega en el ámbito sanitario; y el empresario Juan Troncoso, figura clave del tejido empresarial alcalareño.

También se ha reconocido la "brillante" proyección artística de la joven bailaora Yaiza Trigo, "que ha llevado el nombre de Alcalá a escenarios nacionales e internacionales"; al músico y compositor Álvaro Gandul, por su "destacada carrera" y su contribución a la música contemporánea; así como a dos entidades emblemáticas de la ciudad: la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad, por su compromiso con la música cofrade y la formación de jóvenes, y la Peña Flamenca 'Soleá de Alcalá', por su "incansable labor" en la conservación y difusión del flamenco local, raíz esencial de la identidad alcalareña.

Durante la ceremonia, la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez ha destacado que estos premios "no solo reconocen trayectorias personales, sino que celebran lo mejor del alma de Alcalá de Guadaíra: su talento, su esfuerzo y su capacidad para avanzar sin olvidar sus raíces.

En su discurso la alcaldesa ha felicitado a cada galardonado y ha deseado tanto a los premiados como a todos los alcalareños que "con estos ejemplos, sigamos adelante con ilusión y soñando para construir juntos una Alcalá mejor".

Por su parte, el teniente de alcalde y delegado de Identidad Andaluza, Christopher Rivas, ha resaltado el "compromiso" de la corporación municipal con "la identidad alcalareña, las tradiciones y la historia de la ciudad"; así como con "los valores de compromiso social, solidaridad, educación y respeto mutuo".

"El verdadero orgullo está en quienes levantan cada día Alcalá. Nuestra identidad no se mide en números sino en gestos, en valores y en sueños compartidos, y estos galardones son un recordatorio de que Alcalá se construye cada día", ha subrayado.

El Ayuntamiento ha destacado que el Día de Alcalá se consolida así como "una cita imprescindible para rendir homenaje a quienes, con su ejemplo, engrandecen la ciudad y construyen, día a día, el futuro de una comunidad orgullosa de su gente y su historia".