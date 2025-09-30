Alcalá de Guadaíra (Sevilla) repara el camino principal del Parque de Oromana, afectados por las danas del invierno

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, está desarrollado la restauración del talud y el camino de Benarosa, en el Parque de Oromana, afectados por las danas del invierno pasado con unas obras de rehabilitación con "garantías de resistencia y durabilidad ante las crecidas del río que se culminarán en pocas semanas".

Así lo ha asegurado a través de una nota de prensa la delegada municipal de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, que ha visitado la zona sobre la que se está llevando a cabo el proyecto de restauración del talud y de recuperación del trazado original del camino, tras los estudios previos topográficos y geotécnicos necesarios para realizar la intervención "con el mayor rigor, no sólo técnico, sino también de protección medioambiental".

Campos, acompañada de los responsables técnicos de la actuación, ha enmarcado que el pasado 26 de febrero se produjo un desprendimiento de tierras en la margen izquierda del Guadaíra a la altura de azud de Benarosa que afectó a una parte del camino principal del parque, zona que además va resistiendo el empuje del río que socaba el terreno.

Esta circunstancia "preocupaba a la Delegación por ser un área, además de muy transitada, de importante valor paisajístico y medioambiental". De ahí que "con esta intervención estructural se refuerce un trazado esencial en nuestro Monumento Natural dando un paso más en las actuaciones para su protección y conservación".

Desde la empresa se ha señalado que la actuación cuenta con una escollera que resista las aguas del meandro con las crecidas del río finalizando con el autóctono albero para que ningún elemento produzca algún impacto visual con el entorno natural.

Además, es un trabajo "laborioso y delicado realizado por profesionales para que garantice la consolidación del espacio".

Por otro lado, una dificultad añadida de la intervención se encuentra en el paso de la maquinaria para la que se ha realizado un acceso temporal que volverá a su estado original tras la intervención.

Con un presupuesto de 326.000 euros, incluye las "necesidades de restauración de todos los elementos del parque afectados por el acceso de la maquinaria necesaria, como las talanqueras o bordes de los caminos".

Por último, la delegada ha realizado "un llamamiento a la responsabilidad ciudadana" subrayando que hasta que culmine la intervención no está accesible este camino para el paseo o cualquier otra actividad, animando a la ciudadanía y visitantes a utilizar caminos alternativos de los múltiples con los que cuenta el Monumento Natural.