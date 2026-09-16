Alcalá (Sevilla) abre ayudas por 77.500 euros para impulsar proyectos culturales y medioambientales

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto las convocatorias de subvenciones de Cultura, Patrimonio y Museo y de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad correspondientes a 2026, con una dotación conjunta de 77.500 euros para apoyar proyectos promovidos por el tejido asociativo, empresas y profesionales de la ciudad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, ambas convocatorias han sido publicadas este 15 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP) y han establecido un plazo de 15 días para la presentación de solicitudes.

Del total previsto, 40.000 euros se han destinado a Cultura, Patrimonio y Museo, distribuidos en 28.000 euros para asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro y 12.000 euros para empresas y profesionales, mientras que la convocatoria medioambiental ha contado con otros 37.500 euros, de los que 27.500 se destinan a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y 10.000 a empresas y profesionales.

En este sentido, el delegado del Área de Identidad, Christopher Rivas, ha animado a asociaciones, colectivos, empresas y profesionales alcalareños a conocer las convocatorias y presentar sus proyectos para "apoyar las iniciativas que surgen de la propia sociedad alcalareña". "Hay asociaciones, profesionales y empresas con capacidad para aportar proyectos interesantes a la cultura y al medio ambiente de nuestra ciudad, y queremos facilitar que esas ideas puedan hacerse realidad", ha añadido.

En el ámbito de Cultura, Patrimonio y Museo, podrán recibir apoyo proyectos como la organización de eventos musicales y festivales, actividades teatrales y cinematográficas, exposiciones, proyectos patrimoniales, actividades de flamenco, encuentros, jornadas, publicaciones, talleres, restauraciones patrimoniales, páginas web, guías, documentales y otros contenidos culturales.

La finalidad de esta convocatoria ha sido contribuir a "dinamizar la vida cultural de Alcalá" y favorecer que la programación impulsada directamente por el Ayuntamiento se complemente con las iniciativas que desarrollan asociaciones, creadores y profesionales.

Al hilo, Rivas ha defendido que el tejido cultural del municipio es "muy amplio y diverso", ya que la cultura de la ciudad "no se construye exclusivamente desde la programación municipal, sino también gracias al trabajo que realizan durante todo el año asociaciones, artistas, colectivos y profesionales".

PROYECTOS PARA CUIDAR Y MEJORAR NUESTRO ENTORNO

La segunda convocatoria estará destinada a actuaciones relacionadas con el Monumento Natural, el Medio Ambiente y la Sostenibilidad, con el objetivo de promover, apoyar y preservar el medio natural y el medio ambiente urbano mediante actividades que contribuyan a combatir el cambio climático y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Entre las actuaciones subvencionables se han establecido eventos y actividades de sensibilización medioambiental, como jornadas, talleres, conferencias o sesiones divulgativas; iniciativas frente al cambio climático como producción de energías limpias, plantaciones de árboles y campañas de limpieza; proyectos vinculados con la mejora del entorno, especialmente en parques y zonas verdes; y la elaboración de publicaciones, páginas web, guías y otros contenidos de divulgación y formación medioambiental.

Las dos convocatorias establecen un plazo de 15 días desde su publicación en el BOP para presentar las solicitudes, de manera que las personas y entidades interesadas deberán aportar el correspondiente proyecto, con las actuaciones previstas, presupuesto y demás documentación exigida en cada convocatoria.

En ambos procedimientos las solicitudes serán valoradas en régimen de concurrencia competitiva, por lo que la administración local ha animado a las entidades, empresas y profesionales interesados a consultar las convocatorias y preparar la documentación con suficiente antelación.