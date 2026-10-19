Alcalá (Sevilla) abre la tercera convocatoria del programa de empleo 'Relanza-t' con más de 20 itinerarios formativos

La delegada de Empleo visita a un grupo de alumnos del programa 'Relanza-t' - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha abierto el plazo, del 19 al 30 de octubre, de la tercera convocatoria de 'Relanza-t', una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de personas en búsqueda activa de empleo mediante itinerarios formativos especializados en diferentes sectores profesionales.

Así lo ha adelantado la delegada de Empleo, Paula Fuster, quien ha reiterado "el compromiso municipal con el empleo" indicando "el exhaustivo diseño de los itinerarios formativos de este programa de mejora de la empleabilidad", explica el Consistorio en una nota de prensa.

La delegada ha recordado que se trata de cursos "en profesiones de alta demanda y en sectores tan variados" como Administración, Comercio y Obra Civil, Informática, Mecánica, Imagen, Hostelería, Turismo, Medio Ambiente o Servicios Socioculturales. Este proyecto forma parte de la apuesta municipal por mejorar la cualificación profesional y favorecer la inserción laboral de la ciudadanía "mediante una oferta formativa adaptada a las necesidades actuales del mercado de trabajo".

"'Relanza-t' tiene una gran capacidad para mejorar un aspecto de la vida de las personas clave para su desarrollo económico, social y emocional y, por tanto, prioritario para nuestro equipo de gobierno: el empleo. Estoy convencida de que desde las administraciones locales tenemos la posibilidad y el deber de trabajar en esta materia y de que podemos hacer aportaciones muy importantes", ha argumentado la delegada.

De este modo, la iniciativa beneficia a 800 personas con más de 60 itinerarios en profesiones de alta demanda laboral en sus distintas convocatorias y cuenta con una financiación aproximada de 5,7 millones de euros, procedentes del Ministerio de Política Territorial, cofinanciados en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

Esta nueva convocatoria, con 21 itinerarios, amplía las oportunidades de acceso al programa, incorporando nuevos itinerarios y permitiendo optar tanto a las plazas aún disponibles, como a cursos específicos dirigidos a personas residentes en las zonas establecidas en la convocatoria.

INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Toda la información actualizada de la convocatoria, así como el detalle de los itinerarios formativos, los requisitos de participación y la documentación necesaria, estará disponible en la página web oficial del proyecto: 'https://relanza-t.alcaladeguadaira.es/'.

Las personas interesadas podrán presentar su solicitud de forma telemática a través del trámite destacado habilitado en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.