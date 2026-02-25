Alcalá (Sevilla) acoge un encuentro provincial de negocios dirigido a jóvenes para fortalecer el tejido empresarial

Primer Encuentro Provincial de Negocios 'Networking' de 2026 - PRODETUR

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra ha acogido este miércoles el primer Encuentro Provincial de Negocios 'Networking' de 2026 dirigido a jóvenes empresarios de la provincia, una iniciativa organizada por la Diputación de Sevilla. El objetivo es "favorecer la competitividad del tejido empresarial joven de la provincia, generando un espacio dinámico de intercambio en el que las empresas puedan presentar sus productos y servicios, establecer contactos comerciales y explorar posibles alianzas estratégicas".

Según ha informado la institución provincial en una nota, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez; y el presidente de AJE Sevilla, Miguel Ángel Pérez, han inaugurado esta jornada, que ha congregado a unos cien participantes.

Así, Hans ha destacado la "idoneidad" de Alcalá de Guadaíra como lugar de celebración de este primer encuentro del año, subrayando que "hablamos de uno de los principales motores industriales de la provincia y de Andalucía, con una amplia red de parques empresariales y un tejido productivo diversificado que convierte a este municipio en un enclave estratégico para la actividad económica".

Asimismo, ha enmarcado la trayectoria de este programa de networking, puesto en marcha en 2010. "Desde entonces hemos celebrado 48 encuentros provinciales y 14 de carácter luso-andaluz, con la participación de alrededor de 5.600 empresarios y empresarias de distintos sectores", ha señalado.

El vicepresidente de Prodetur ha incidido en que "estos encuentros permiten transformar el contacto en oportunidad" y ha puesto en valor la colaboración con AJE Sevilla y los ayuntamientos de la provincia "para fortalecer un ecosistema empresarial interconectado".