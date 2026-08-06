Alcalá (Sevilla) activa el dipositivo de seguridad, limpieza y tráfico para sus fiestas patronales

Dispositivo de los actos para las festividades de la patrona de Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha activado el dispositivo de seguridad, limpieza y tráfico para el desarrollo de los actos en honor a la patrona del municipio, Santa María del Águila Coronada, cuyos actos darán comienzo este jueves 6 de agosto con el desarrollo de la Novena, cita que congregará a multitud de alcalareños en el Águila tanto para la misa de mañana como para la de tarde.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el Plan Glorias II ha coordinado con el Consejo de Hermandades y Cofradías las acciones y el trabajo de los distintos departamentos municipales, fuerzas de seguridad, limpieza y tráfico para el buen discurrir de esta celebración.

En este sentido, la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha explicado que la ciudad se preparará para la jornada festiva con "trabajos y arreglos previos", entre los que ha destacado las tareas centradas en el repaso de pintura y acondicionamiento de todo el entorno del Águila, la zona de la fuente delante de la Torre Mocha y la Cuesta de Santa María y que culminarán con las flores en el entorno del Santuario.

Por su parte, la delegada Fiestas Mayores, Rocío Bastida, ha agradecido a todos los departamentos y personas implicadas "su esfuerzo y constante colaboración para el beneficio de toda la ciudadanía", e igualmente ha expresado "su satisfacción ante el gran trabajo realizado por la Hermandad del Águila como parte de la cultura, el patrimonio e incluso la labor social hacia la comunidad".

Asimismo, la solemne Novena tendrá lugar entre este jueves 6 y 14 de agosto, con el Rezo del Santo Rosario y Santa Misa a las 8,10 horas y el ejercicio de Novena a las 21,30 horas. El 15 de agosto, a las 8,00 horas, tendrá lugar la Función Principal de Instituto en la explanada del Santuario y, a partir de las 21,00 horas, la salida procesional de la Santísima Virgen del Águila.

Los cultos culminarán el domingo 23 de agosto, con la Misa de Campaña a las 8,00 horas en la explanada del Santuario y la posterior exposición de la Patrona en devoto Besamanos.