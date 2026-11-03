Alcalá (Sevilla) apoya implantar un Grado Superior de Procesos y Calidad en Industra alimentaria para el empleo juvenil

Grado Superior Repostería en Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, acompañada del delegado municipal de Educación, Pablo Chain, han visitado las dependencias del IES Doña Leonor de Guzmán donde se implarte el Ciclo de Grado Medio de Panadería, Repostería y Confitería en su modalidad de formación dual para mostrarles su apoyo en la petición del Ciclo de Grado Superior de dicha rama dada la tradición empresarial alcalareña en este ámbito y la consiguiente demanda de personal cualificado para el futuro del sector que beneficia especialmente a la juventud.

Según ha indicado el Gobierno local, Jiménez ha destacado la "trascendencia" de este ciclo, puesto que "la panadería y confitería tienen una gran importancia para la ciudad, tanto como seña de identidad por el 'Pan de Alcalá' y las 'Tortas de Alcalá', como muy especialmente para la economía del sector, con mano de obra cualificada que propicie la creación de empleo, en gran parte juvenil.

El IES Doña Leonor de Guzmán imparte desde hace ocho años el Ciclo de Grado Medio de Panadería, Repostería y Confitería, que cuenta con una veintena de alumnos de Alcalá de Guadaíra y otros municipios de la comarca, dada la escasa oferta de esta formación en Andalucía. A esta titulación se suma, desde el curso 2022-2023, un Ciclo Básico de la misma rama, con ocho plazas destinadas a alumnado con necesidades especiales.

Con motivo del Día Mundial del Pan, celebrado en octubre, el Gobierno municipal destaca el carácter pionero del centro, que combina la formación especializada en un sector con elevada demanda empresarial con un programa inclusivo que favorece las oportunidades formativas y laborales.

VUELVEN LOS 'ENCUENTROS CON LA MÚSICA'

Por otro lado, el Consistorio ha informado de que la Delegación de Juventud vuelve a poner en marcha el programa 'Encuentros con la Música' "con el objetivo de acercar, formar e impulsar a los jóvenes a desarrollar su talento musical de la mano de profesionales".

La Delegada de Juventud, Paula Fuster, ha avanzado que el programa se desarrollará desde este mes de noviembre y hasta el mes de abril de 2027, "tras el éxito del pasado verano y la gran acogida que tuvo", por lo que será una programación anual.

Se desarrollarán talleres con varios instrumentos a la vez, adaptando la formación a las preferencias de los jóvenes y además se contará como suele ser habitual con profesionales de reconocido prestigio para la programación como Patricio Jiménez, músico alcalareño que ha participado en el musical homenaje a Mecano 'Hoy no me puedo Levantar', o la calidad y sentimiento para el jazz de Juan Galiardo Quintet.