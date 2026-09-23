Alcalá (Sevilla) celebra el Día Mundial del Pan con actividades en espacios como La Harinera o el parque de Oromana

Día Mundial del Pan en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) junto a la Asociación de Panaderos de Alcalá, Fica y bajo la producción de Engranajes Culturales, pone en marcha un año más todo un programa de actividades con motivo del Día Mundial del Pan y que se desarrollará los viernes y los sábados del mes de octubre en espacios como La Harinera, el Molino del Algarrobo, y el parque de Oromana.

Según ha informado el Gobierno local en un comunicado, el delegado municipal de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, ha presentado las actividades en la Harinera del Guadaíra.

Este año destacan algunas actividades como un escape room, además de las tradicionales actividades de talleres, visitas teatralizadas, gymkanas, visitas nocturnas, rutas en kayak, venta solidaria de pan, juegos entorno al pan forman parte de esta programación con la que se rinde un especial homenaje a tan afamado producto.

Rivas, ha explicado que "con este conjunto de actividades seguimos poniendo en valor el significado histórico, cultural, económico y patrimonial del Pan de Alcalá".

Para finalizar, ha agradecido el trabajo de todas las asociaciones, profesionales y entidades que hacen posible esta programación, y en especial, a la Asociación de Panaderos de Alcalá por su implicación y compromiso.