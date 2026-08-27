Alcalá (Sevilla) celebra los diez años de 'Noctaíra' con cultura, patrimonio y talento local

El delegado municipal de Cultura, en la presentación de la 'Noche de San Miguel' de Alcalá de Guadaíra - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

'Noctaíra' cerrará su programación de 2026 con una 'Noche de San Miguel' "muy especial", que se celebrará el próximo día 12 de septiembre con motivo del décimo aniversario del programa. Como novedad, las actividades se trasladarán al entorno de la iglesia del Águila, donde se dispondrá un doble escenario --frente a la puerta y en el ábside--, y al interior del Castillo.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la iluminación especial del Castillo, que permitirá "realzar la belleza y el carácter monumental" de sus distintos espacios y convertirlos en "escenarios únicos" para las actuaciones de la noche, tal como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

De este modo, la luz será "un elemento más" de la programación, "creando una atmósfera especial y poniendo en valor el patrimonio histórico de Alcalá de Guadaíra desde una nueva perspectiva". En este sentido, la programación comenzará a las 21,30 horas y ofrecerá una noche para todos los públicos en la que la música, la danza, el teatro, el flamenco y las experiencias sonoras "convivirán con el patrimonio".

El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, en un acto de presentación en el Castillo y acompañado del elenco de artistas de los diferentes espectáculos previstos, ha destacado "lo especial" de esta edición de la 'Noche de San Miguel' al coincidir con el décimo aniversario de 'Noctaíra'.

"Hemos querido celebrarlo de una manera diferente, llevando la programación a espacios tan emblemáticos como la explanada del Águila y el interior del Castillo. Queremos que nuestro patrimonio sea un espacio vivo, abierto a la ciudadanía y capaz de acoger cultura, música, danza, teatro y flamenco, y hacerlo además dando un protagonismo muy importante al talento de nuestra ciudad", ha subrayado el edil.

A partir de las 21,30 horas, la explanada del Águila acogerá a Lemon Shaker, con una propuesta de jazz tradicional, mientras que en el Castillo las familias podrán disfrutar de Almatwins y su espectáculo itinerante 'Magallanes en el Castillo'.

Además, a las 22,30 horas, Grand Allegro, recientemente reconocida con el Premio Ciudad de Alcalá, presentará 'El pájaro de fuego'. En el Patio de la Sima se desarrollará también 'Biomá', la experiencia sonora inmersiva de Elena Córdoba, Novia Pagana, inspirada en el Parque Oromana y el río Guadaíra.

La música continuará a las 23,00 horas con Radio Sonora, con canciones de Radio Futura y Juan Perro. El flamenco alcalareño tendrá igualmente un papel protagonista desde las 22,30 horas con 'Vente pal Arrabal', de la Peña Flamenca El Arrabal y La Cueva de María.

Durante toda la noche habrá además visitas guiadas nocturnas al Castillo y al Santuario de Nuestra Señora del Águila. La 'Noche de San Miguel' reunirá así música, danza, teatro, flamenco, experiencias sonoras y patrimonio en una misma velada, reflejando el espíritu de 'Noctaíra' durante sus diez años de trayectoria.

"Conservar nuestro patrimonio no significa solamente restaurarlo, sino también abrirlo, iluminarlo, llenarlo de vida y conseguir que los alcalareños lo hagan suyo", ha señalado Christopher Rivas.