Alcalá (Sevilla) congrega a "miles de personas" en las actividades conmemorativas a San Mateo

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana María Jiménez, en la misa con motivo del Día del Patrón, San Mateo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido durante el pasado fin de semana, relacionado con las tradiciones en torno a la festividad local de este lunes, 21 de septiembre, Día del Patrón, San Mateo, una prueba deportiva de Subida al Águila y la gala musical de Radiolé, así como el acto oficial de distinguidos y la procesión de San Mateo, con "miles de personas" convocadas en la conmemoración de la fiesta local alcalareña.

Asimismo, ha contado con dos "hitos significativos", como son la entrega de los premios Ciudad de Alcalá, y la procesión de la imagen del Patrón por las calles de la localidad, que cerraba en la noche del pasado lunes 21 el programa de cultos que se ha desarrollado durante este mes de septiembre, según ha precisado el Consistorio alcalareño en una nota.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, ha valorado la "alta participación" de los alcalareños en las citas conmemorativas del 21 de Septiembre y ha enfatizado que "estas celebraciones visibilizan la fortaleza de las tradiciones locales y los valores de convivencia y cohesión social que demuestran los alcalareños".

La primera edil, que participaba también de la Procesión de San Mateo junto al hermano mayor, Paco Núñez, ha destacado la labor de la Hermandad por contribuir al engrandecimiento de las tradiciones que junto a la procesión, ha propiciado marcar en el calendario esperadas citas locales como el pregón o la tradicional romería celebradas la pasada semana.

Para ello, La Administración local desde distintas Delegaciones, con el Consejo de Hermandades y Cofradías y la propia Hermandad de San Mateo coordina previamente cada año mediante el Plan Glorias "todos los aspectos relativos al tráfico, la seguridad, limpieza viaria y demás aspectos de los cortejos".

La ciudad otorga su patronazgo al apóstol evangelista por ser en el día de su onomástica cuando Alcalá fue reconquistada por el Rey San Fernando en 1246, santo cuya imagen que preside el escudo de la localidad junto al Castillo y el río Guadaíra.

Así, la primera Hermandad de San Mateo data de aquella época, ligada al Santuario del Águila y con un "fuerte carácter hospitalario y comunitario". Mantuvo su máxima actividad entre los siglos XIV y XVI, aunque se extinguió a finales del XVIII con la despoblación del barrio de Santa María, manteniéndose no obstante la devoción a través de la Hermandad de la Patrona, Santa María del Águila. No fue hasta el siglo XX que resurgiera como tal la Hermandad de San Mateo en la ciudad de la que en 2025 se cumplió su 30 aniversario. Desde entonces, cultos religiosos y actividades comunitarias "han ido creciendo y tomando fuerza año tras año".

Además, esta efeméride es la fecha elegida en torno a la cual se celebra la gala de entrega los premios Ciudad de Alcalá, galardón honorífico destinado a personas y entidades locales "que destacan por su compromiso, trayectoria y aportación al desarrollo cultural, social, artístico y profesional de la ciudad".

De esta forma, en un acto "lleno de solemnidad y emoción", celebrado en el Auditorio Riberas del Guadaíra este domingo, por consenso plenario han sido distinguidos la profesora María Quirós; la bailaora Araceli de Alcalá; la educadora Francisca Olías; el maestro Joaquín Ordóñez; la directora de escena Magdalena Alfaro; el científico Juan Carlos Sánchez; el Estudio de Danza Grand Allegro; el ceramista y pintor Jesús Alcarazo; el policía local y presidente de la Asamblea de Cruz Roja en Alcalá, Carlos Gallego; y el doctor Ricardo Piña a título póstumo.