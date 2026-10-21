Alcalá (Sevilla) contará con un parque multiaventura junto a los Pinares de Oromana tras una subvención de 1 millón

Presentación de un nuevo emplazamiento en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) contará con un nuevo parque multiaventura junto a los Pinares de Oromana después de que el proyecto impulsado por la Delegación de Turismo haya resultado beneficiario de una subvención de casi medio millón de euros por parte del programa Más Sevilla Turístico 2026 de la Diputación de Sevilla.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la dotación concedida servirá para la construcción de este nuevo espacio de turismo activo en el entorno del parque infantil del Pinar de Oromana, tal y como ha anunciado el delegado municipal de Turismo, Christopher Rivas.

Rivas, ha explicado que "es una noticia importante para el turismo de Alcalá y para seguir poniendo en valor uno de nuestros grandes espacios naturales: El Pinar de Oromana. Se trata de nueva infraestructura de turismo activo, que contará con recorridos acrobáticos, tirolinas y hasta 70 retos y actividades, que complementará la oferta de ocio que ya existe en este espacio.

El proyecto tiene como principal objetivo ampliar las opciones de ocio familiar, atraer nuevos visitantes y ofrecer experiencias en contacto con la naturaleza, aprovechando el potencial de Oromana y de la Ribera del Guadaíra.

Además, dicho proyecto prevé una capacidad aproximada de 200 visitantes simultáneos y estima la creación de hasta 30 puestos de trabajo directos vinculados a la gestión, la atención al público, la supervisión y el mantenimiento de las instalaciones.