Alcalá (Sevilla) se convierte en foro de reflexión educativa con el filósofo y profesor David Pastor Vico

El filósofo y profesor David Pastor Vico con la alcaldesa, Isabel Jiménez - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

Familias, docentes y estudiantes han disfrutado este jueves de la conferencia de David Pastor Vico '¿Qué futuro quieres para tus hijos?' dentro del ciclo municipal 'Conversaciones de vida. Elige ser feliz', que acerca a la ciudadanía experiencias, conocimientos y herramientas relacionadas con la educación, las emociones los vínculos personales y el bienestar.

El conferenciante, experimentado filósofo, profesor y divulgador ha alabado la iniciativa municipal que propicia técnicas y herramientas para aprender a gestionar mejor los sentimientos y las relaciones interpersonales porque es importante para las personas y las sociedades, para el desarrollo individual y colectivo y debería fomentarse.

"Para los ayuntamientos debería ser necesario este tipo de iniciativas para la salud emocional de los ciudadanos, para ahondar en la cultura y para ofrecer diferentes puntos de vista no sólo en lo material, sino en todos los ámbitos del conocimiento porque nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos", ha manifestado la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez.

La regidora ha agradecido el apoyo y participación de los conferenciantes porque "como Gobierno, además de los servicios en los que trabajamos para mejorar la ciudad, no podemos olvidar lo más importante, las personas, y apostamos por el bienestar del factor humano como una línea de trabajo imprescindible, por eso año tras año contamos con los principales conferenciantes motivacionales de España", tal como informa el Consistorio en una nota de prensa.

"Se vuelve a demostrar --ha continuado-- la utilidad para la ciudadanía de este ciclo de charlas que nos enseñan a superar retos, a tomarnos la vida de una manera más positiva, y a gestionar de forma más eficiente los vínculos familiares y los conflictos para la toma de decisiones que nos conduzca al mayor bienestar personal y colectivo".

David Pastor Vico ha propuesto una reflexión sobre el modelo educativo y humano que estamos construyendo para las próximas generaciones. La crianza, el uso de las pantallas, la pérdida de espacios de convivencia, la soledad, el pensamiento crítico o la importancia de educar en la confianza, desafíos del presente.

La conferencia ha ampliado el foco hacia la responsabilidad colectiva de educar y qué tipo de sociedad encontrarán los niños y jóvenes de hoy, qué herramientas les estamos proporcionando y qué valores necesitan para relacionarse, pensar por sí mismos y afrontar un mundo cada vez más complejo. En un contexto marcado por la hiperconexión, la rapidez y la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana, Vico reivindica el valor de la comunicación, la confianza, la amistad, el juego y la vida compartida.

Su propuesta invita a revisar determinadas inercias educativas y a recuperar una idea esencial: el futuro de nuestros hijos no depende únicamente de aquello que podamos ofrecerles individualmente, sino también de la comunidad que seamos capaces de construir a su alrededor.

Pastor Vico se ha consolidado como una de las voces más reconocibles de la divulgación filosófica en español. Estudió Filosofía en la Universidad de Sevilla, donde se especializó en Ética de la Comunicación, y ha desarrollado una amplia trayectoria académica y divulgativa vinculada a la Universidad Nacional Autónoma de México.

Su capacidad para trasladar las grandes preguntas de la filosofía a situaciones cotidianas, con un lenguaje directo, cercano y no exento de humor, ha llevado sus conferencias ante miles de jóvenes y adultos.