Alcalá (Sevilla) destaca el valor de la Policía como "garante de los derechos" en el Día de los Ángeles Custodios

La alcaldesa de Alcalá (2d), Ana Isabel Jiménez, en el acto de celebración del Día de los Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional - AYTO. DE ALCALÁ

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha remarcado la labor del Cuerpo Nacional de Policía para articular una ciudad con una convivencia cívica y ordenada, donde las distintas entidades que la componen desempeñan su papel en pos del bien común. La regidora ha expresado que "Alcalá es una ciudad que crece, que genera oportunidades, que desarrolla nuevos proyectos y que mira al futuro con ambición".

"Ese desarrollo necesita también un entorno seguro, estable y de convivencia. Porque sin seguridad no puede existir una convivencia plena, no puede desarrollarse con normalidad la actividad económica y social, y resulta más difícil que las personas puedan disfrutar de sus derechos y de los espacios públicos con tranquilidad", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

En opinión de la regidora, "la seguridad es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, una de sus piedras angulares, un asiento firme, los cimientos sobre los que podemos construir, crear, invertir, evolucionar y aspirar a transformar la sociedad y el mundo".

Así lo ha manifestado en el acto de entrega de condecoraciones y distinciones del Cuerpo Nacional de Policía de Alcalá con motivo de la celebración del Día de los Ángeles Custodios, patronos de este cuerpo de seguridad. Se ha tratado de un acto institucional que ha contado con presencia de la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez; el comisario jefe de la Comisaría Local de Alcalá, Francisco Luna, la fiscal Jefe de Dos Hermanas, Amparo Camacho; la presidenta del Tribunal de Primera Instancia de Alcalá, María Teresa Santos, el delegado municipal de Gobernación, Pedro Gracia, miembros del Gobierno y los grupos municipales, representantes de la Policía Local, la Guardia Civil, la Judicatura, y diferentes sectores locales, como el empresariado, el cultural y el vecinal.

La regidora alcalareña ha afirmado que "homenajear a las fuerzas de seguridad es difundir los valores democráticos puesto que sin seguridad no hay libertad, ni derechos sociales o justicia. Una sociedad debe tener también la capacidad de reconocer a quienes la hacen avanzar, a quienes debemos su esfuerzo y a quienes constituyen un ejemplo a seguir que nos mueve y nos inspira".

Asimismo, ha transmitido personalmente las felicitaciones a los condecorados, y a todo el funcionariado de la Comisaría alcalareña, ampliando el agradecimiento al conjunto de las fuerzas de seguridad. La alcaldesa ha enfatizado el espíritu de sacrificio y vocación de servicio, además de destacar el aprendizaje que realizamos de vuestros valores y de vuestra forma de actuar y de afrontar retos y situaciones.

Por su parte, el comisario jefe ha manifestado que "ser policía es más que un trabajo, es estar al servicio de la sociedad".

CONDECORACIONES

El Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Alcalá de Guadaíra ha condecorado a los Policías Jonatan Morilla, Juan Antonio Córdoba, Ángel Tena y Antonio Olmed, todos con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco por su trayectoria profesional.

Igualmente, se han entregado distinciones policiales a la directora del CEIP Federico García Lorca, Ana Belén Hurtado, a la gerente del Centro Comercial Los Alcores, Carolina Ramírez, al gerente de la empresa Lendiser Seguridad, Carlos Moreno, y al fundador y presidente de la Asociación Nacional AFAR, Manuel Ángel Cano.