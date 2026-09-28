Alcalá (Sevilla) impulsa curso de formación dirigido a cuidadores de colonias felinas para "garantizar buenas prácticas"

Un gato. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este lunes 28 que llevará a cabo un curso de formación para cuidadores de colonias felinas en el marco de la implantación del Programa de Gestión de Colonias Felinas de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, y siguiendo los procedimientos y requisitos mínimos establecidos en el Protocolo Marco para la implantación de programas de gestión de colonias felinas en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, elaborado por la Junta de Andalucía en cumplimiento de lo previsto en el artículo 40 de dicha Ley.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, el Protocolo Marco de Andalucía contempla la formación y acreditación de las personas cuidadoras de las colonias felinas, con el objetivo de "garantizar que las labores de cuidado y gestión se desarrollen conforme a las buenas prácticas establecidas".

Con esta actuación, la Administración local pretende avanzar en la implantación de un modelo de gestión "ordenado, responsable y coordinado" de las colonias felinas, contando para ello con la colaboración y participación de las personas cuidadoras. La formación constituye así un "paso importante y obligatorio" para que las personas que colaboran en el cuidado de las colonias conozcan los procedimientos de actuación, sus funciones dentro del programa y las pautas necesarias para una "adecuada gestión de las colonias, favoreciendo al mismo tiempo el bienestar de los animales y la convivencia ciudadana".

En concreto, el Curso de Formación para Cuidadores de Colonias Felinas, tendrá una duración de dos horas y 30 minutos, y estará dirigido a las personas que desarrollan labores de cuidado y colaboración en la gestión de las colonias felinas. El curso tendrá, entre otros, una serie de objetivos como es "facilitar a las personas cuidadoras los conocimientos y pautas necesarios para desarrollar su labor de acuerdo con las buenas prácticas de gestión de colonias felinas, favorecer una gestión coordinada entre las personas cuidadoras y el Ayuntamiento, mantener a las personas cuidadoras informadas sobre las actuaciones que se pretendan desarrollar en las colonias felinas y facilitar su participación y colaboración en la gestión de las colonias".

En contexto, la asistencia al curso será obligatoria para las personas que quieran ser acreditadas como cuidadoras de colonias felinas dentro del programa municipal. Una vez finalizada la formación, las personas participantes deberán cumplimentar y firmar una declaración responsable en la que manifiesten haber recibido la formación y capacitación necesarias "para la adecuada gestión ética de las colonias felinas".

Para poder asistir al curso será necesario realizar previamente una inscripción. El plazo de inscripción estará abierto desde el 29 de septiembre al 13 de octubre. La inscripción podrá efectuarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento, seleccionando el trámite 'Solicitud de inscripción' en curso de formación para cuidadores de colonias felinas, o de forma presencial en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC).

La información relativa a la fecha, horario y lugar de celebración se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento --'https://ciudadalcala.sedelectronica.es/info.10'-- y adicionalmente, en los canales oficiales de comunicación y/o redes sociales.