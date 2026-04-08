Alcalá (Sevilla) impulsa las jornadas EduCiencia por su repercusión en las vocaciones científicas entre los jóvenes

Jornada EduCiencia celebrada en el teatro Gutiérrez de Alba de Alcalá de Guadaíra. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Educación, impulsa el desarrollo de las jornadas EduCiencia que organiza el centro educativo salesiano Nuestra Señora del Águila "por su repercusión en las vocaciones científicas entre los jóvenes".

Así se ha recalcado durante el desarrollo de esta cita en el Teatro municipal Gutiérrez de Alba, donde se han desarrollado ponencias, microcharlas y concursos en los que se lleva meses trabajando, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La octava edición de estas jornadas busca inspirar vocaciones científicas entre los jóvenes y acercar la divulgación en materias de investigación y tecnología, no sólo para el alumnado de este centro, sino para el conjunto de los institutos de Secundaria de la localidad que participan de la iniciativa.

El delegado de Educación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Pablo Chain, que ha estado en contacto con el director del colegio Salesiano, Mateo Barrera, ha explicado que el Ayuntamiento ha apoyado económicamente esta iniciativa en ediciones anteriores con las subvenciones de concurrencia competitiva de Educación, "pero dada la implicación sobre la comunidad educativa local y sus beneficios para los estudiantes, se está reforzando este proyecto con la tramitación de una subvención nominativa de 1.000 euros".

"Con ello el Ayuntamiento garantiza su continuidad y ofrece mayor flexibilidad para la gestión de las jornadas", ha añadido el edil.

La jornada cuentan con la participación de varios centenares de alumnos de entre 3º de la ESO y Bachillerato de la ciudad. Los estudiantes organizan microcharlas de temas científicos --astronomía, física, química, matemáticas, ingeniería, tecnología o biología-- que exponen en dichas jornadas. Además, se organiza el concurso de portadas de cómic como tema atractivo de divulgación científica con la entrega de premios en dicha cita.

Una de las principales actividades de esta jornada es una charla de divulgación científica con personas expertas de renombre nacional con formación científica y amplia proyección mediática, que sirven de inspiración a los jóvenes para su acercamiento al enfoque educativo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), "cuestión para la que la subvención municipal resulta determinante".

En este caso, se ha contado con la colaboración de la meteoróloga y divulgadora científica Mar Gómez, quien ha compartido con los estudiantes su experiencia profesional y además los ha llevado a un viaje por los lugares más extremos del planeta Tierra para entender cómo el clima moldea la vida, la cultura y la supervivencia humana.