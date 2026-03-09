Alcalá (Sevilla) impulsa un programa de mejora de competencias lectoras entre menores para la igualdad de oportunidades

Imagen de la tercera reunión del proyecto 'Leer+ 2026' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Educación, ha puesto en marcha, de la mano de la Fundación José Manuel Lara, el programa 'LEER+ 2026: Lecturas que nos suman' para mejorar la comprensión lectora entre menores de primaria con necesidades especiales o recursos limitados.

Según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, los objetivos "no son sólo de lucha contra el abandono o fracaso escolar", sino como "competencia imprescindible" para la inclusión y la lucha contra la desigualdad a través del acceso a la cultura y el desarrollo de oportunidades futuras.

El delegado de Educación, Pablo Chain, ha explicado que "este proyecto, destinado especialmente a alumnado que carece de la posibilidad de apoyo escolar, no sólo les ayuda en su rendimiento académico, a fomentar la autoestima y reducir el estrés, sino que, además, al acrecentar la comprensión lectora en la infancia se obtienen beneficios de desarrollo personal a futuro, a través del incremento del pensamiento crítico y las habilidades comunicativas en la vida adulta que rompen el círculo de la desigualdad".

En este sentido, Chain está desarrollando las reuniones de coordinación con la Fundación y algunos centros educativos de la localidad para la puesta en marcha de esta iniciativa de la que se podrán beneficiar medio centenar de menores de entre 4º y 6º de primaria. Se desarrollará durante todo 2026 con sus correspondientes procesos evaluadores del programa en verano y a final de año.

Así, uno de los aspectos "más innovadores" del programa reside en la participación de voluntarios de la ciudad en el acompañamiento a los menores beneficiando igualmente la cohesión social y el sentido de comunidad, un "valor positivo de corresponsabilidad que inspira a otros a implicarse y sensibiliza al entorno sobre la importancia de la educación".

En cuanto al programa, está sufragado por el Ayuntamiento con 41.000 euros. En la fase actual de gestión se coordina con los centros educativos el contenido del proyecto, la selección de alumnos, espacios, horarios y la captación de voluntarios, a los que la propia Fundación les imparte una formación especializada en acompañamiento lector y herramientas de trabajo educativas con menores.

En esta línea, el acompañamiento lector conlleva sesiones individualizadas monitor-alumno de una hora un día a la semana en los propios centros educativos, a los que se dota de un lote de libros para su biblioteca escolar.

En las jornadas lectoras se fomentará, en primer lugar, la confianza y el vínculo entre los participantes como persona y espacio seguro, para posteriormente interactuar según las necesidades, gustos, e intereses de cada menor.

Así, se acordarán lecturas para su trabajo desde un punto de vista lúdico, que fomente la motivación y el enfoque en los progresos de forma positiva. Con ello se profundiza en la comprensión lectora y el incremento de vocabulario, y se crean hábitos lectores y vínculos emocionales con el aprendizaje que mejoran la confianza y la autopercepción del potencial de cada menor.

Tal y como ha subrayado el Consistorio, el programa incluye además la comunicación con las familias y su participación activa para continuar la actividad lectora en el ámbito familiar.

El Ayuntamiento de Alcalá tiene un "firme compromiso con la educación pública, la igualdad de oportunidades y el apoyo a los estudiantes con diferentes líneas y programas impulsados con presupuesto municipal", desde subvenciones a proyectos educativos de inclusión, igualdad y mejora del conocimiento, a apoyo a directivas y ampas locales para programas específicos de desarrollo comunitario, que el curso pasado ascendió a 240.000 euros, según ha señalado el comunicado.

Entre ellos destacan el proyecto denominado Grupo Participativo de Entrenamiento para el Éxito Socioeducativo (GPES) para evitar el absentismo y fracaso escolar en secundaria (90.000 euros), o los Premios al Mérito Académico 'Ciudad de Alcalá' (80.000 euros) para apoyar a estudiantes y sus familias en el acceso a la educación de grado superior y universitaria.

Con la Fundación José Manuel Lara se desarrollan programas de colaboración, especialmente desde los servicios bibliotecarios municipales, por su compromiso con la educación con la cultura.

Este año se incorpora a estas actividades este proyecto LEER+ que ha demostrado su eficacia en los últimos tres años con la participación a nivel nacional de más de 120 centros y un millar de menores beneficiados.