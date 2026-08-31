Alcalá (Sevilla) incorpora un nuevo ciclo de teatro a 'Noctaíra 2026' como preparativo para la Noche de San Miguel

El delegado de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, y la delegada de Monumento Natural, Mediambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, en una sesión de teatro de Noctaíra 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha incorporado a su programación cultural y turística de verano, 'Noctaíra 2026', un nuevo ciclo de teatro en el castillo del municipio como preparativo para la Noche de San Miguel, una cita de "participación libre y gratuita" que se celebrará el 12 de septiembre.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, la agenda cultural de las próximas semanas estará marcada por las propuestas de "cultura y cohesión social" de los grupos locales 'Teatro Comunitario Castillo de Alcalá' y 'Teatro para Todos'.

Al hilo, el delegado de Cultura y Turismo del municipio, Christopher Rivas, ha detallado que el teatro es un "pilar indispensable" de Noctaíra, con "éxito de participación" tanto en las sesiones infantiles de La Harinera como en las destinadas a un público más adulto.

De esta manera, el próximo jueves 3 de septiembre, 'Teatro Comunitario Castillo de Alcalá' representará a las 21,30 horas la obra 'Somos Teatro', protagonizada por una "galería de personajes disparatados" que, bajo la dirección de Belén Cobos, buscarán la forma de "saltar al mundo del espectáculo" y aferrarse al teatro "que aman profundamente".

Por otra parte, la obra 'Ellas' tendrá su turno a las 21,30 horas de este viernes, 4 de septiembre, de manera que englobará cuatro mujeres, nombres e historias que "merecen ser recordadas" a pesar de haber sido "silenciadas y olvidadas" por la historia.

En esta línea, 'Teatro Para Todos' ha continuado su "compromiso por la transformación social" a través de las artes escénicas, de manera que ha apostado por usar el teatro como una "poderosa herramienta educativa capaz de visibilizar las problemáticas sociales" y generar un impacto positivo en la comunidad.

Asimismo, 'Noctaíra 2026' continuará su programación gratuita durante el próximo 10 de septiembre, con 'Bohemia en Sevilla' y el día 11 con 'El convite de boda', para culminar con la tradicional Noche de San Miguel.