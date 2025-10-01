Alcalá (Sevilla) inicia las obras para la construcción de una cubierta en la pista deportiva del Complejo de Pablo VI

Alcaldesa de Alcalá de Guadaíra en su visita a las obras en la pista deportiva de Pablo VI. - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, acompañada de los delegados municipales de Deporte, Pedro Gracia, y de Hábitat Urbano, David Delgado, ha visitado las obras que el Ayuntamiento, a través de la delegación de Hábitat Urbano y Equipamientos Municipales, ha iniciado para disponer de un recinto cubierto para la práctica de deportes como fútbol sala, balonmano o gimnasia, entre otros, en el Complejo Deportivo de Pablo VI.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, Jiménez ha explicado durante la visita que "en la ciudad existen dos pabellones cubiertos, pero ante la gran demanda de la ciudadanía y el auge de la práctica deportiva, surge la necesidad de disponer de un nuevo pabellón cubierto en esta zona de la ciudad".

El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 707.317 euros con fondos del Plan Sevilla 107 de Diputación, contempla una serie de necesidades y requisitos como la dimensión mínima de la pista libre. La intervención, incluye además, nueva iluminación y una pista deportiva que estará terminada en la primavera del próximo año.

La alcaldesa ha manifestado que "la construcción de este nuevo espacio era algo necesario para poder implementar su uso deportivo independientemente de las inclemencias del tiempo". Igualmente, ha anunciado que está prevista en una segunda fase, de la que existe un proyecto de ejecución redactado, construir unos vestuarios que den servicio a la nueva pista polideportiva que permitirá una conexión directa entre ambos espacios.

Este nuevo módulo contará con vestuarios masculinos y femeninos, zona de almacenaje vinculada al espacio deportivo, un cuarto de limpieza y un cuarto de instalaciones destinado a albergar toda la maquinaria y equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento de los vestuarios. La intervención cuenta con una superficie útil de 145,45 metros cuadrados y construida de 168,25 metros cuadrados. El presupuesto de la intervención de esta segunda fase es de 454.666 euros y tendría un plazo de ejecución de 11 meses, ha informado el citado comunicado.