Alcalá (Sevilla) invierte casi 700.000 euros en la mejora y mantenimiento de los colegios de infantil y primaria

Fotografía de las intervenciones en uno de los centros educativos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYTO. DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha invertido a través de la Delegación de Hábitat Urbano cerca de 700.000 euros para la mejora y mantenimiento de los colegios de infantil y primaria de la localidad. Esta cifra se ha sumado a otros 240.000 euros en apoyo a proyectos específicos desde la Delegación de Educación en el pasado curso escolar.

Según ha declarado el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, en una nota, las actuaciones se han centrado en instalaciones educativas, especialmente en centros de educación infantil y primaria que "responden a demandas y necesidades de los propios centros, coordinadas con las comunidades educativas de los mismos".

Dichas intervenciones se realizan sobre todo en época estival, para interferir "lo mínimo posible" en el periodo lectivo. Asimismo, son "muy variadas", con reformas de vestuarios, cubiertas, patios, vallas, sombra o pistas deportivas.

El Ayuntamiento ha destacado la conversión de la casa del guarda en aula matinal en el CEIP Federico García Lorca, con una inversión de 88.804 euros; la reforma de los vestuarios del CEIP Reina Fabiola con más de 48.300 euros y las diversas actuaciones en el colegio Hermelinda Núñez tales como pintura, cancha y fachada en estos meses de verano.

Además de estas actuaciones se suman las reparaciones de rejas, barandillas y solera de acceso en el CEIP Rafael Alberti; las intervenciones para dotar de más sombras en los patios de los CEIPs Puerta Alcalá y una pérgola en el patio del Rodríguez Almodóvar, y la mejora de las cubiertas e impermeabilización en los centros Ángeles Martín Mateo, Joaquín García, Reina Fabiola y Diamantino García Acosta. Igualmente, a las labores de mantenimiento de cada año, se han añadido diversas obras de mejoras en los centros Manuel Alonso, Oromana y Silos.

APOYO A OTROS PROYECTOS EDUCATIVOS

El delegado municipal de Educación, Pablo Chain, ha destacado el apoyo municipal específico a proyectos educativos con 240.000 euros de dotación económica, alegando que "estos presupuestos hacen que Alcalá esté a la vanguardia, sin igual en nuestro entorno, en inversión en educación, pilar fundamental de bienestar y para la eliminación de desigualdades".

Chain también ha recordado algunas iniciativas como los Premios al Mérito Académico que, con 80.000 euros, han apoyado a 130 estudiantes alcalareños que iniciaban sus estudios superiores, o el proyecto contra el absentismo o abandono escolar temprano en secundaria, con otros 90.000 euros, que ha beneficiado a centenares de alumnos, sus familias y a los propios IES. De la misma manera se han sumado 70.000 euros en apoyo a proyectos educativos a través de distintas líneas de subvenciones y proyectos específicos de coeducación.

Finalmente, el Consistorio ha impulsado otras áreas educativas como el Aula Abierta de Mayores con la Universidad Pablo de Olavide, con más de 170 alumnos; los servicios e iniciativas hacia toda la población tan esenciales de las Bibliotecas, o la formación de cultura, ocio y salud de la Universidad Popular, con más de 1.200 usuarios.