Alcalá (Sevilla) llevará a cabo una guía de tarjetas sobre la fauna de la localidad para aprendizaje infantil

Alcalá (Sevilla) presenta un programa de fichas de aprendizaje sobre la naturaleza. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado la puesta en marcha de una 'Guía de la Fauna Ilustrada en el Entorno del Guadaíra' para "poner en valor la riqueza y variedad animal del Monumento Natural Riberas del Guadaíra".

Según una nota emitida por el Consistorio, la guía se encuentra en elaboración y servirá para que el alumnado de Alcalá disponga de recursos sobre el entorno y realizar tareas de aprendizaje sobre la naturaleza.

A través de fichas ilustradas con dibujos extraídos de imágenes reales, este cuaderno informativo presentará cinco grupos del reino animal: mamíferos, reptiles, aves, anfibios y peces. Se han elegido las 50 más representativas de la zona.

Así, se irán desgranando aspectos de cada especie, desde su nombre, a su alimentación, a cómo viven, en qué periodos se reproducen, cómo se desplazan, qué huellas dejan, y datos curiosos que despierten el interés de niños y mayores. Al final de la guía se incluirá un apartado de actividades para fomentar el interés de los niños.