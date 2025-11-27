Alcalá (Sevilla) prevé sacar la licitación de la nueva concesión del Hotel Oromana a principios de año

Reunión para la licitación de la nueva concesión del Hotel Oromana a principios de año en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) prevé sacar a licitación la nueva concesión del Hotel Oromana a principios del próximo año, una vez finalizada la concesión de 25 años y tras el estudio previo de rehabilitación, reforma y posible ampliación encargado por el Consistorio.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la previsión se ha concretado tras una reunión mantenida entre representantes municipales, entre ellos el delegado de Turismo, Christopher Rivas, y la delegada de Hacienda, Ángeles Ballesteros, y diversos empresarios interesados en gestionar este establecimiento emblemático que este año cumple un siglo de historia.

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL HISTÓRICO ESTABLECIMIENTO

Durante el encuentro se abordaron las líneas principales del proyecto con el que el Gobierno local pretende relanzar este alojamiento histórico. El delegado de Turismo, Christopher Rivas, señaló que "la intención del equipo de gobierno es ampliar el establecimiento y que siga siendo un espacio puntero y adaptado a los tiempos actuales", subrayando que el Ayuntamiento está centrado en que el proceso de licitación pueda iniciarse "a principios de año".

Entre las propuestas destacadas figura una modernización integral de las instalaciones que permita al actual hotel de tres estrellas ascender a cuatro estrellas e incluso funcionar como hotel boutique, aprovechando su ubicación privilegiada en pleno entorno natural y su proximidad a una ciudad con múltiples atractivos turísticos.

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD Y REFUERZO DEL SEGMENTO DE EVENTOS

Uno de los pilares del proyecto es la ampliación del número de habitaciones. El hotel cuenta en la actualidad con 31 estancias, que pasarían a 60, cifra considerada por los técnicos como necesaria para garantizar la viabilidad de la concesión.

Asimismo, se destacó la importancia de reforzar la celebración de eventos. El edificio, sus salones y su entorno resultan especialmente propicios para reuniones corporativas, bodas y actividades sociales, un segmento con alto potencial para el futuro modelo de negocio.

En cuanto a precios, la estimación actual sitúa la pernoctación futura en una horquilla de entre 90 y 130 euros por noche, en función de la temporada y los servicios complementarios.

UNA INVERSIÓN ESTIMADA DE 6 MILLONES DE EUROS

El Ayuntamiento plantea una concesión de 40 años y una inversión aproximada de 6 millones de euros, centrada en la rehabilitación del edificio principal y en la modernización de todos los servicios del establecimiento.

Con este proyecto, el Consistorio aspira a revitalizar uno de los enclaves turísticos más representativos de Alcalá de Guadaíra, impulsando la oferta hotelera y potenciando la capacidad de la ciudad para acoger eventos de alto nivel.