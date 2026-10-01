Alcalá (Sevilla) programa actividades con motivo del 'Dia Internacional del Mayor' que se prolongará hasta diciembre

Actividades del Día Internacional del Mayor de años anteriores - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Servicios Sociales, homenajeará a los mayores con un programa de actividades participativas con motivo de la celebración, este 1 de octubre, del Día Internacional del Mayor, en una programación que iniciará este jueves 1 de octubre y continuará hasta el mes de diciembre.

Según ha detallado el Consistorio Local en una nota, bajo el marco de la Semana del Mayor, la ciudad rendirá homenaje a sus mayores con propuestas culturales, deportivas, de ocio y participación social, que incluirá citas culturales, talleres, visitas guiadas, rutas por la Ribera del Guadaíra, entre otros.

La delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida ha destacado el compromiso municipal con las personas mayores y la necesidad de "avanzar hacia una sociedad en la que la edad no sea un factor de exclusión".

La programación comenzará con la apertura del programa anual de dinamización 'Vida Activa para Mayores' que incluirá talleres en el Centro Luis Velázquez Peña, las asociaciones de Santa Lucía y Andalucía vinculadas al centro Medina de Haro y en el Centro Cívico Cultural Sur.

A su vez, el grueso de las actividades conmemorativas del Día de Internacional de las Personas Mayores será del 5 al 28 de octubre, y especialmente los espectáculos destinados a residencias y centros de día, continuarán hasta el mes de diciembre.

Entre las iniciativas previstas, incluirán una ruta por la Ribera del Guadaíra, actividades relacionadas con el ejercicio y el bienestar, una visita a la Casa de la Cultura. Asímismo, también se ha programado una actividad especial en Radio Guadaíra, que permitirá a las personas mayores participar y compartir sus experiencias y testimonios.

A todo ello, la programación contempla una excursión al municipio de Marchena para conocer su patrimonio monumental, acercando a los participantes a la riqueza cultural e histórica de la provincia.

A estas actividades se sumarán diferentes propuestas de carácter lúdico y cultural que se desarrollarán en residencias y centros de día de Alcalá de Guadaíra, con espectáculos y actividades especialmente diseñadas para las personas usuarias de estos centros, cuya programación se extenderá hasta el mes de diciembre.