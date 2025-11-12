Alcalá (Sevilla) reconoce a Manuel García y Rodríguez en 'Blanco y Negro' por el centenario de la muerte del pintor

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido la inauguración de la muestra 'El pintor Manuel García y Rodríguez en la colección Blanco y Negro', con motivo del vigésimo aniversario de este espacio cultural y del centenario de la muerte del pintor.

La muestra reúne por primera vez en la localidad 37 obras procedentes de la Fundación colección ABC y recorre la obra de uno de los grandes paisajistas de la Escuela de Alcalá, autor de numerosas portadas de la histórica revista 'Blanco y Negro', y uno de los artistas "que mejor supo capturar la luz del Guadaíra", según ha explicado el Consistorio en una nota.

El acto ha contado con la asistencia de la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museo, Christopher Rivas y las ediles Ángeles Ballesteros y Luisa Campos. Asimismo, han acudido la delegada de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta, Carmen Ortiz, la directora del Museo ABC de Madrid, Inmaculada Corcho, la directora del museo de Bellas Artes de Sevilla, Valme Muñoz, el director del ABC Sevilla, Alberto García Reyes, el Decano de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Daniel Bilbao y el escritor Juan Lamillar.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad ha mostrado durante su intervención "una gran satisfacción" por poder acoger esta "magnífica exposición" cuando el museo cumple 20 años. Jiménez ha resaltado que el museo de Alcalá "se ha convertido en un gran dinamizador cultural que nos ha regalado en estas dos décadas el gozo de disfrutar del arte con mayúsculas, de aprender y de emocionarnos con la belleza que ha puesto a nuestro alcance".

Por eso, la regidora ha añadido que "es el momento de agradecer a todos los que lo han hecho posible, trabajadores, artistas, amigos del museo y personas que han respondido a la llamada de este lugar único del que estamos orgullosos".

En paralelo, el delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Museos ha manifestado que "no celebramos solo 20 años de un edificio, sino de un lugar de encuentro con el pasado y de reflexión sobre el futuro porque este museo no nació para guardar cuadros, sino para contar quiénes somos".

PROGRAMACIÓN POR EL 20 ANIVERSARIO DEL MUSEO

Con esta muestra de Manuel García Rodríguez --que se puede visitar hasta el día 6 de enero--, comienza una "amplia programación" complementaria con motivo de la celebración de este aniversario de una institución que se ha convertido "en el máximo referente cultural de Alcalá", ha indicado el Ayuntamiento.

De esta forma, el 19 de noviembre será el turno de 'El Gran Final', un espectáculo de circo tradicional que homenajea al oficio del payaso "a través del humor y de la expresión". Se trata de una tragicomedia creada por la compañía 'Bucraá Circus' que combina teatro gestual y clown contemporáneo. Esta obra ha sido reconocida con premios como el Mejor Espectáculo de Panorama Circada 2019, el Premio Zirkòlika al Mejor Espectáculo de Payasos y recomendado por la Red Española de Teatros.

Por otro lado, los sábados 22 y 29 de noviembre y el 6 de diciembre, en la explanada del museo, tendrán lugar diferentes actividades familiares dirigidas a los más pequeños como cuentos, títeres y actividades musicales vinculadas a la cultura, a la literatura tradicional y relacionadas con la historia y con el propio museo.

A toda esta programación de espectáculos se suma una exposición itinerante centrada en los 20 años de la vida del museo y en alguna de las obras que han formado parte de las muestras más relevantes "tras dos décadas de entrega y apuesta por la cultura", concluye la nota de prensa.