Alcalá (Sevilla) reúne a más de 1.500 personas con el I Congreso de Nueva Cultura Andaluza, ContraSeña y Alcalá Suena

Delegado de Identidad Andaluza del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, junto al cartel de ContraSeña. - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El delegado de Identidad Andaluza del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, ha hecho balance de "un fin de semana cultural" que ha reunido a más de 1.500 personas en el Auditorio Riberas del Guadaíra con la celebración del I Congreso de Nueva Cultura Andaluza, ContraSeña, y el festival musical Alcalá Suena 2025.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado ha destacado que "ContraSeña ha marcado un antes y un después en la forma de pensar y vivir lo andaluz, poniendo sobre la mesa debates fundamentales como el habla, los clichés, la literatura, el humor o la cultura digital". "Andalucía necesita espacios propios donde hablar de sí misma sin complejos, y Alcalá ha dado un paso pionero al crear este congreso desde la única Delegación de Identidad Andaluza existente en toda la comunidad", ha señalado.

El delegado ha subrayado la "enorme acogida del público", tanto local como de fuera, que "consolida a Alcalá como referente cultural e identitario en Andalucía". "El Auditorio no es solo un espacio para conciertos, también se ha demostrado como lugar para generar pensamiento, reflexión y nuevas narrativas andaluzas que trascienden nuestras fronteras", ha explicado.

De esta manera, Rivas ha puesto en valor la conversación inaugural entre Manu Sánchez y el propio delegado, que abrió el debate sobre los clichés y el papel político de la identidad andaluza. Además también ha destacado la defensa de Antonio Manuel Rodríguez del habla andaluza como lengua plena, junto a las reflexiones de Sandra Mouruizz y Antropizarte sobre cómo los 'haters' atacan el acento.

Junto al congreso, el festival Alcalá Suena 2025 "sumó más de una decena de actuaciones que pusieron en valor el talento local y andaluz con grupos como Los Lagartos, The'scaraos, Vinilo's o DJ Luis Jiménez, mostrando la diversidad musical de la ciudad".

Rivas ha concluido que Alcalá ha demostrado que "su compromiso con la cultura va más allá de la programación al uso, apostando por iniciativas que sitúan a Andalucía en el centro del debate".