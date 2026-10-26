Alcalá (Sevilla) reúne a más de 40 empresas en la IV Feria 'Creando Oportunidades para el Empleo'

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebrará el próximo martes 10 de noviembre la IV Feria 'Creando Oportunidades para el Empleo', una iniciativa abierta a toda la población que reunirá a más de 40 empresas para acercar sus ofertas y necesidades de contratación a las personas que buscan incorporarse al mercado laboral.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la jornada contará también con la participación de oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), así como con servicios de orientación personalizada y asesoramiento para mejorar la búsqueda de trabajo.

Organizada por Cruz Roja, con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la financiación del Fondo Social Europeo, la feria tendrá lugar de 09,30 a 14,00 horas en la Caseta Municipal del recinto ferial de San Juan.

En este sentido, la delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, ha animado a la ciudadanía a participar y ha destacado "el valor de esta convocatoria que, tras su éxito el año pasado se vuelve a celebrar en Alcalá y en un espacio mucho más amplio como es la Caseta Municipal, para establecer contacto directo con empresas y profesionales del ámbito laboral".

Las personas asistentes podrán presentar sus currículum, conocer los perfiles que demanda el tejido empresarial y recibir orientación para mejorar sus posibilidades de acceso al empleo.

Por su parte, la coordinadora provincial del Plan de Empleo de Cruz Roja Sevilla, Carmen de la Corte Granado, ha subrayado la importancia de celebrar nuevamente esta feria en Alcalá por la presencia de empresas y el "potencial de su mercado laboral". "Algo que valoran mucho las empresas es que pueden ver cara a cara a los candidatos interesados y, para los asistentes, igualmente, porque pueden dar su currículum en mano", ha señalado.

CONTACTO DIRECTO Y ACCESO A OFERTAS DE EMPLEO

Entre los principales atractivos de esta cuarta edición figura la posibilidad de conversar directamente con los responsables de selección de las empresas participantes, presentar el perfil profesional y optar a entrevistas en el momento, cuando sea posible.

En esta línea, la feria ofrecerá además información sobre ofertas de trabajo y necesidades de contratación, así como orientación y recursos prácticos para afrontar los procesos de selección con mayor preparación. La celebración de esta feria pone también en valor la labor que desarrolla Cruz Roja en Alcalá de Guadaíra a través de su oficina local, situada en la calle Barrio Obrero.

Desde este espacio, la organización acerca sus recursos y programas a la población, con especial atención a las personas que necesitan apoyo para mejorar su empleabilidad y avanzar hacia una mayor autonomía. Su presencia en la ciudad refuerza el trabajo de acompañamiento y orientación, así como la colaboración con el tejido empresarial y las administraciones públicas para favorecer la inclusión sociolaboral.