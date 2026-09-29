Alcalá (Sevilla) se suma a los contenedores inteligentes para avanzar en la recogida separada de orgánicos

Stand informativo sobre el uso de los contenedores inteligentes, de color marrón, para avanzar en la recogida separada de orgánicos - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra da desde este jueves un nuevo paso en la modernización de la gestión de sus residuos con la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de acceso a los contenedores marrones inteligentes. El Ayuntamiento, a través de Aira Gestión Ambiental, avanza así en la implantación de la recogida separada de la materia orgánica, incorporando tecnología al servicio de una separación más eficiente y de una ciudad cada vez más comprometida con la sostenibilidad.

A partir de este jueves, los contenedores marrones estarán vinculados al nuevo sistema de identificación de usuarios, que permitirá su apertura mediante la aplicación móvil de Aira Gestión Ambiental o a través de la tarjeta facilitada gratuitamente a los vecinos, explica el Consistorio sevillano.

La entrada en funcionamiento del sistema llega después de varias semanas de una intensa campaña de información y atención ciudadana desplegada por Aira en diferentes puntos de Alcalá. El balance de esta primera fase está siendo positivo, tanto por el número de ciudadanos que se han interesado por el nuevo sistema como por las primeras adhesiones, la descarga y activación de la aplicación y la distribución de tarjetas y kits para facilitar la separación de la materia orgánica en los hogares.

El Ayuntamiento agradece especialmente la respuesta de los vecinos durante estas primeras semanas y hace un llamamiento a continuar sumándose a un cambio que necesita de la implicación colectiva.

La implantación de los contenedores inteligentes no supone únicamente un cambio en la forma de acceder al contenedor marrón. El objetivo fundamental es avanzar en la separación en origen y mejorar la calidad de la materia orgánica recogida, remarca el Gobierno local.

Restos de frutas y verduras, carne y pescado, cáscaras de huevo, posos de café e infusiones, restos de comida, pan o pequeños restos vegetales forman parte de una fracción que, separada correctamente, puede recibir un tratamiento específico y volver a convertirse en un recurso.

Desde el Ayuntamiento y Aira se insiste en que el éxito del nuevo modelo dependerá fundamentalmente de la colaboración ciudadana. Separar correctamente en casa permite reducir la cantidad de residuos orgánicos que termina mezclada con la fracción resto y mejorar el aprovechamiento posterior de estos materiales.

La iniciativa incorpora, además, incentivos para reconocer la participación de los hogares. Así, la Ordenanza Fiscal contempla reducciones de hasta el 15 por ciento sobre la parte variable de la tasa de residuos urbanos para las viviendas que participen activamente en la recogida selectiva de biorresiduos y cumplan las condiciones establecidas.

Aira Gestión Ambiental anima especialmente a los ciudadanos que todavía no lo hayan hecho a descargar su aplicación móvil, disponible para dispositivos Android y Apple. En los teléfonos compatibles con tecnología NFC, la aplicación permite utilizar directamente el móvil para acceder al contenedor marrón, evitando la necesidad de llevar una tarjeta física. El proceso de registro es sencillo y permite vincular al usuario con el servicio.

LLAMAMIENTO ESPECIAL A COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

El Ayuntamiento y Aira realizan, además, un llamamiento específico a los presidentes de comunidades de propietarios y administradores de fincas para que colaboren en la incorporación al sistema de los edificios que disponen de contratos comunitarios de agua.

En estos casos, Aira necesita la colaboración de los representantes de las comunidades para identificar correctamente las viviendas vinculadas a un mismo contrato y poder preparar el acceso de sus residentes.

Para ello, los presidentes o administradores deberán facilitar la dirección de la comunidad, el número de contrato del agua, la relación de bloques, portales y viviendas que forman parte del contrato comunitario y los datos de una persona representante.