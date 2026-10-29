Alcalá (Sevilla) suspende los festivales de este fin de semana y devolverá el importe íntegro de las entradas

Archivo - Imagen de archivo de un festival en Alcalá. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado de la suspensión de los actos institucionales, por el luto oficial tras el trágico accidente ferroviario, lo que incluye los conciertos de este fin de semana del PrePanarraFest, el viernes 30 de octubre y el PanarraFest, el sábado 31 de octubre, por respeto al dolor de todo el país.

En una nota de prensa, el Consistorio ha lamentado los inconvenientes que esta decisión pueda ocasionar y ha agradecido la comprensión de todas las personas afectadas.

"Somos conscientes de la ilusión y del trabajo que hay detrás de cada actividad, pero también de que hay momentos en los que el respeto y la solidaridad deben estar por encima de cualquier celebración", ha añadido el comunicado.

Asimismo, ha afirmado ue su pensamiento "está con las víctimas, sus familias y todas las personas que viven estas horas de angustia e incertidumbre", agravada por la desaparición de un vecino del municipio.

En este sentido, la administración ha confirmado que se procederá a la devolución de las entradas de ambos eventos íntegramente a través del mismo canal por el que fueron adquiridas. Los compradores recibirán un correo electrónico de notificación y tendrán un plazo estimado para completar las devoluciones de 96 horas --cuatro días-- tras los que, de no haberse hecho efectiva la devolución, se podrá contactar para revisar la incidencia.