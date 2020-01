Alcalde de Camas (PSOE) subraya que su renuncia no responde a la "confrontación" con Pérez sino a "motivos personales"

Publicado 21/01/2020 15:00:08 CET

SEVILLA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio sevillano de Camas y exsecretario de Memoria Democrática del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha afirmado este martes que la renuncia que presentó hace dos semanas a la ejecutiva provincial de su partido se debe a "motivos personales" y deja claro que "en ningún caso responde a un planteamiento que se alinee con la confrontación".

Recio, que ha pedido que no se compare su caso con el de las otras tres renuncias planteadas por discrepancias en la gestión con la secretaria provincial, Verónica Pérez, ha confirmado a Europa Press que "no es una decisión alienable". "Se trata de un motivo personal, tal como he expuesto a Pérez por escrito", insiste.

De hecho, la propia secretaria provincial indicaba este martes que Recio se había marchado por "motivos personales y falta de tiempo para compaginar sus responsabilidades", agradeciendo además a Pérez la "confianza".

Recio ha realizado estas declaraciones después de que este martes se haya dado a conocer las renuncias presentadas ante la Ejecutiva provincial por Jerónimo Guerrero, exalcalde de El Coronil, ex diputado provincial y miembro del Comité Director del PSOE-A; Manuel Domínguez, secretario general del PSOE de El Viso del Alcor y ex diputado provincial, donde fue portavoz del grupo durante ocho años, y Carmelo Cubero, exalcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE local.

En este marco, fuentes próximas a los dimisionarios apuntaban también a la renuncia de Recio y no descartaban que se produjeran más dimisiones en las próximas semanas. Por parte de este área crítica se ha convocado para el jueves en El Viso del Alcor un acto para explicar los motivos de estas dimisiones, así como exponer "un documento abierto de debate sobre el presente y futuro del PSOE-A".