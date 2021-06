El alcalde de La Campana (Sevilla) insta a Salud a "dejar sin efecto" las medidas tras bajar la tasa de 1.000 casos

El regidor se muestra "esperanzado" en que se levanten las restriciones con carácter urgente

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio sevillano de La Campana, Manuel F. Oviedo, va a solicitar de forma "inminente" a la Delegación territorial de Salud que levante "con carácter urgente" las restricciones que pesan sobre el municipio en cuanto a cierre perimetral y cese de toda actividad no esencial al bajar este jueves del millar de casos la tasa de Covid por cada 100.000 habitantes.

El Comité de Salud Pública de la Junta decretó este miércoles para el municipio el nivel 4 de alerta grado 2, ya que la incidencia acumulada en los últimos 14 días superaba el millar de contagios. Sin embargo, el alcalde había afirmado este jueves que estaban a la espera de conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acerca de la ratificación o no de la medida antes de contactar con Salud y solicitar que "las deje sin efecto", ha afirmado Oviedo a Europa Press.

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla ha avalado en la mañana de este viernes el confinamiento de la localidad sevillana, al igual que sucede con La Algaba-- al considerar que las medidas ratificadas "se hallan justificadas por razones de salud pública y ante la necesidad de evitar la propagación de la pandemia existente".

"Entendemos que las restricciones no son necesarias porque seguimos bajando la tasa de contagios --de los 973 casos se ha pasado este viernes a los 954, según los últimos datos publicados por la Junta-- y más aún teniendo en cuenta que llevamos tres semanas de confinamiento y con medidas drásticas", ha añadido Oviedo.

Al respecto, el regidor ha señalado que, desde el primer momento, "hemos sido conscientes de la gravedad de la situación e incluso hemos llevado a cabo un autoconfinamiento, pero va siendo hora de que se levanten esas medidas". "Los comerciantes me han trasladado su preocupación por este tema y me han dicho que si no les mata el Covid, lo hará la economía", ha lamentado.

Por último, el alcalde sevillano se ha mostrado "esperanzado" en revertir la situación. "En municipios de menos de 5.000 habitantes no se tiene en cuenta la tasa a la hora de aplicar las restricciones. Nosotros tenemos 5.200 y lo hemos asumido, pero entendemos que con los datos actuales no es necesario en estos momentos".