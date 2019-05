El alcalde de Morón alega que no tiene "horario fijo" en Sevilla Activa y que ha "compaginado" los cargos

Publicado 30/05/2019 16:23:45 CET

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Ante el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que dicha institución avisa de que no ha conseguido "evidencia" de que el recién reelegido alcalde socialista de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez (PSOE), desempeñase durante 2016 "las funciones ejecutivas inherentes" al cargo de vicepresidente de la sociedad instrumental Sevilla Activa, perteneciente a la Diputación provincial, el primer edil ha defendido que su contrato no incluía "un horario fijo, aunque sí a una horas determinadas" y que ha "compaginado conforme al contrato" la Alcaldía con la Vicepresidencia del ente provincial.

En el resumen de dicho informe, recogido por Europa Press, la Cámara de Cuentas analiza el ejercicio 2016 de la sociedad provincial Sevilla Activa, exponiendo que respecto a dicho año "no se ha podido obtener evidencia de que el vicepresidente de la sociedad (el reelegido alcalde socialista de Morón, Juan Manuel Rodríguez) desempeñe las funciones ejecutivas inherentes a ese cargo". "Según consta en el contrato laboral de este personal directivo, la jornada estipulada es de 37,5 horas semanales por las cuales le corresponden unas retribuciones brutas anuales de 58.370 euros. El titular de este puesto es el alcalde de un pueblo, por lo que, de acuerdo con el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores podría tener hasta un 20 por ciento de reducción de la jornada de trabajo en un período de tres meses", determina el organismo.

Frente a ello, Juan Manuel Rodríguez ha defendido en unas declaraciones recogidas por Europa Press que su contrato como vicepresidente de Sevilla Activa "no está sujeto a un horario fijo, aunque sí a una horas determinadas", asegurando que ha "compaginado" sus responsabilidades en la entidad provincial con el cargo de alcalde. "El contrato permite que no se tenga horario y las reuniones se produzcan en distintos sitios y no el propio lugar de la sede" de Sevilla Activa, ha alegado.

Además, ha recordado que la mención que alude a él en el citado informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía es "sólo una observación", toda vez que la institución no señala "ninguna ilegalidad ni irregularidad" y tampoco "llega" a figurar en el capítulo de recomendaciones de la Cámara de Cuentas a Sevilla Activa, que según ha recordado "no comparte" el contenido del informe.

Es más, Juan Manuel Rodríguez ha defendido que su puesto en Sevilla Activa le ha "permitido seguir intentando proyectar Morón fuera" de la localidad, considerando que "la dimisión la tendrían que presentar quienes han usado las situaciones judiciales en los plenos acusándonos de corruptos", en alusión al reciente sobreseimiento de la investigación judicial por presuntas prácticas destinadas a "favorecer sistemáticamente" a una empresa en las contrataciones del Ayuntamiento de Morón para la feria de la localidad y el festival flamenco Gazpacho Andaluz, una causa en la que el juzgado ha detectado "irregularidades" administrativas pero no "una ilegalidad grosera".

"Los ciudadanos les han dicho claramente lo que piensan porque han tenido una derrota electoral. Los que repiten y repiten derrotas deberían pensar en lo que están haciendo. Por mucho que han querido manchar o entorpecernos, la gente ha dicho qué quiere en Morón de manera contundente e histórica", ha aseverado respecto al resultado de las elecciones municipales, saldadas en Morón con una nueva mayoría absoluta para el PSOE. Así, ha defendido que ha "compaginado" la Alcaldía con la Vicepresidencia de Sevilla Activa "conforme el contrato me permite", extremo que le gustaría continuar si así se lo "permiten".