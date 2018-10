El alcalde de Los Palacios ve como "el colmo" el litigio de Aumar contra el desdoble de la N-IV

Publicado 22/10/2018 11:26:40 CET

El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle (IP-IU), ha considerado este lunes que es "el colmo" que la empresa Aumar, perteneciente al grupo Abertis y gestora de la autovía de peaje AP-4, haya impugnado ante los tribunales los estudios informativos correspondientes a los tramos Dos Hermanas-Los Palacios y Los Palacios-Jerez de la Frontera (Cádiz) del proyecto de duplicación de la carretera N-IV, lo que le ha llevado a señalar las "enormes presiones" vencidas por la lucha ciudadana en este asunto.

En declaraciones a Europa Press, Juan Manuel Valle ha expuesto que las acciones judiciales de Aumar contra la transformación de la N-IV en autovía prueban que a la citada empresa "le da exactamente igual la seguridad de los conductores y el desarrollo de la comarca del Bajo Guadalquivir" y sólo se mueve "por un interés puramente económicos".

"Es el colmo", ha lamentado, precisando a continuación que las acciones judiciales de Aumar ponen de relieve las "enormes presiones" ejercidas para bloquear el proyecto de desdoble de la N-IV a cuenta de su incidencia en la autopista de peaje AP-4. En ese sentido, y dado que las obras de duplicación del tramo de la N-IV comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios están en marcha, Valle ha señalado que la ciudadanía ha hecho frente a "intereses de gigantes" y ha protagonizado "el grueso de la batalla" en defensa del citado proyecto.

Del mismo modo, ha opinado que el actual Gobierno central socialista debe "mover ficha" respecto a la duplicación del tramo Los Palacios-Jerez de la N-IV, cuyo estudio informativo está impugnado por Aumar ante el Tribunal Supremo, y entretanto "liberar ya" el peaje de la AP-4, pues la N-IV sigue siendo el escenario de numerosos accidentes de tráfico y las obras de desdoble del tramo inicial están ocasionando "retenciones insoportables".

LA N-IV EN EL SUPREMO

El litigio se refleja en una sentencia emitida en noviembre de 2017 por la Audiencia Nacional respecto a un recurso contencioso administrativo promovido por Aumar, que explota la autovía de peaje AP-4, contra la aprobación definitiva del estudio informativo elaborado por el Ministerio de Fomento para duplicar el tramo de la carretera N-IV que conecta Los Palacios y Jerez de la Frontera, toda vez que actualmente están en marcha las obras correspondientes al tramo comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios.

La sentencia de la Audiencia Nacional, recogida por Europa Press, expone que Aumar impugnó el estudio informativo aprobado para la duplicación del tramo Los Palacios-Jerez de la N-IV, por la supuesta "naturaleza arbitraria y caprichosa del proyecto, en cuanto elimina de manera injustificada la alternativa relativa a la utilización de la AP-4, inicialmente considerada como la alternativa más favorable". Además, la empresa alegaba que el citado estudio informativo no opta por "la opción más favorable" ni su estudio de tráfico cumple con los requisitos necesarios, reclamando así la anulación del citado documento "por no haber contemplado la afectación que la construcción y puesta en servicio de la actuación producirá a la concesión" de la que goza Aumar respecto a la AP-4.

LOS ANTECEDENTES

Dado el caso, la Audiencia Nacional rememora que ya se pronunció en 2011 respecto a la impugnación de Aumar frente al estudio informativo correspondiente a la duplicación del tramo de la N-IV comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios, unas obras actualmente en marcha, mientras pesa la promesa del Gobierno central del socialista Pedro Sánchez de no conceder nuevas prórrogas a la concesión de la que disfruta Aumar sobre la AP-4, que expira el 31 de diciembre de 2019.

La Audiencia Nacional, en ese sentido, recuerda que resolvió aquel recurso inicial zanjando que no había sido "acreditado en absoluto que la Administración haya actuado con arbitrariedad o irrazonabilidad a la hora de aprobar el proyecto de trazado ni que haya incumplido los trámites establecidos", una sentencia "confirmada" en 2014 por el Tribunal Supremo.

En concreto, rememora la Audiencia Nacional que el Supremo avaló su sentencia de 2011 declarando que "no se ha producido la infracción del procedimiento legalmente establecido para la aprobación del estudio informativo" que sostiene las obras de duplicación del tramo Dos Hermanas-Los Palacios de la N-IV, sobre todo porque según la Audiencia y el Supremo "el proyecto de trazado no se refiere a una nueva calzada, sino a una actuación limitada sobre una carretera preexistente, lo que no exige la tramitación que se contempla en el artículo 25 del Reglamento General de Carreteras".

"NO PUEDE PREVALECER LA PERICIAL DE PARTE"

En ese sentido, y volviendo al actual litigio, la Audiencia Nacional advierte de que la "pericial de parte" aportada por Aumar "no puede prevalecer sobre una valoración que ha verificado la Administración a la luz de un elenco multicriterio con varios informes técnicos, entre los que se cuenta uno de tráfico en la zona, informes que gozan de fiabilidad y credibilidad técnicas y además se cohonestan con cuanto se valoró en el litigio precedente a que se hizo mérito, relativo a un tramo inmediato al que nos ocupa y en el que también se decidió el desdoblamiento de una autovía paralela en lugar de la posibilidad o alternativa propuesta", que habría sido "el rescate de la autopista de peaje, indemnización correspondiente y ampliación a un tercer carril".

Igualmente, esgrime la Audiencia Nacional la tesis de que "la concesión de una autopista de peaje no puede ser una traba para que la Administración mejore, amplíe o construya una nueva carretera" y la "posible merma de flujo de vehículos no constituye un riesgo imprevisible".

Dado el caso, y en esta sentencia de noviembre de 2017, la Audiencia Nacional desestimaba íntegramente el recurso contencioso administrativo de Aumar contra la aprobación definitiva del estudio informativo del proyecto de duplicación del tramo de la N-IV comprendido entre Los Palacios y Jerez de la Frontera, toda vez que se trataba de una sentencia susceptible de recurso de casación.

Y según han confirmado a Europa Press fuentes del caso, la sentencia ha sido en efecto objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que de nuevo habrá de pronunciarse sobre la duplicación de la carretera N-IV, una vía clave para las comunicaciones entre las provincias de Sevilla y Cádiz.