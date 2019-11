Alcalde de El Pedroso (PSOE): "Somos un pueblo trabajador, no el de los ERE. Quien lo ha hecho que lo pague"

Publicado 25/11/2019 13:43:27 CET

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del municipio sevillano de El Pedroso, el socialista Juan Manuel Alejo, ha reivindicado la imagen de la localidad, subrayando que se trata de un pueblo "trabajador" al contrario de la "sombra" que se proyecta sobre su imagen como consecuencia del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ya que "uno de los principales implicados en esta causa procede de aquí", en referencia al exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero.

En un comunicado, el alcalde subraya que esa imagen "no representa al pueblo" y deja claro que "el que lo ha hecho que lo pague". Tras afirmar que "es la justicia la que tiene que hablar, y está hablando todavía", explica que su formación en El Pedroso "no tiene nada que ver" con lo ocurrido. "Nosotros empezamos en 2015 y desde cero, porque entonces no había ni partido", recalca.

A raíz de la sentencia de la pieza política de los ERE la pasada semana, advierte de que se están produciendo "cruces de acusaciones entre vecinos y se están mezclando cosas que no tienen nada que ver". "Se está mezclando incluso al Ayuntamiento o al partido", agrega, subrayando que "El Pedroso es un pueblo trabajador y tanto él como su equipo de gobierno están luchando por el pueblo de manera honesta y honrada".

Para Alejo, "El Pedroso es un pueblo trabajador, no el pueblo de los ERE". Tras mencionar a los "numerosos periodistas" que han acudido a la localidad estos días "sin concertar cita alguna", afirma que "no se le cierra la puerta a nadie". "No nos escondemos porque no tenemos por qué escondernos", matiza.

A continuación, ha desgranado las actuaciones que se están llevando a cabo en un pueblo que tiene "una media de mil visitantes al mes" gracias a la apuesta por el turismo, a lo que suma la próxima construcción de una residencia de mayores y un nuevo complejo turístico junto a la Rivera.

Paralelamente, se ultiman los detalles de su XXIV Feria de Muestras de Productos Típicos de la Sierra Morena de Sevilla, con la que recibe cada año a más de 100.000 visitantes.

"Son proyectos que harán de El Pedroso un lugar mejor donde vivir, siempre y cuando, claro está, deje de proyectarse la sombra de una sentencia que poco o nada tiene que ver con unos vecinos que tan solo viven en su día a día por salir hacia adelante", concluye.