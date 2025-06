El alcalde popular de El Cuervo de Sevilla reclama a la Junta la activación del nuevo centro de salud

EL CUERVO DE SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Cuervo de Sevilla, el popular José Manuel Oliva, junto a la edil de Salud, Noelia Pan López; han visitado este lunes al delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, Manuel Molina; para tratar algunos asuntos entre los que se destaca la información acerca del proceso de apertura del nuevo Centro de Salud de la localidad, un proyecto largamente esperado por la ciudadanía cuerveña, toda vez que la Junta aseguraba en 2023 que el centro estaría terminado en el primer trimestre de 2024 y en julio de este último año aseguraba que las obras estaban a un grado de ejecución del 75 por ciento.

Oliva ha dicho al respecto "que durante el desarrollo de las obras se han llevado a cabo unos modificados del proyecto inicial, y ahora estos cambios tienen que ser validados nuevamente por la administración, que lleva un tiempo de trámites administrativos, entre los que están pasar de nuevo por la intervención".

El primer edil ha apostillado sentirse "molesto" al no compartir las explicaciones de la administración autonómica. "Porque tenemos un centro de salud que había sido una reivindicación histórica que ya está terminada, y ni yo ni la población a la que represento, entendemos cómo puede estar ese edificio terminado sin que se ponga en funcionamiento".

"Incluso nos garantizan que tienen todo el equipamiento comprado y que está en una nave de alquiler esperando a que se haga la recepción de la obra, la firma de la dirección facultativa como la finalización de obra para poder poner todo el equipamiento y llevar a cabo la puesta en funcionamiento del centro. Por eso no entendemos su no puesta en funcionamiento de manera inmediata. Los cuervos y cuerveñas necesitamos que ese centro de salud esté funcionando y que esté funcionando ya, a la mayor brevedad posible, y que mientras eso no ocurra, se mantenga toda la zona para que deje de parecer un edificio abandonado", ha destacado.

Ante tal situación, el regidor de El Cuervo de Sevilla espera recibir noticias a la mayor brevedad sobre el asunto y se sume a la solución dada para los facultativos, ya que se confirma que "ya se hizo esa oferta de empleo y se han asignado las plazas, con lo cual, en septiembre tendremos el cupo completo de todos los facultativos y de todos los enfermeros que tiene asignado el Cuervo y necesarios para dotar de personal el nuevo Centro de Salud".