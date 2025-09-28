El alcalde Sanz asiste a la segunda final presencial de "El Reto" de MasterChef World APP celebrado en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la segunda final presencial de "El Reto" de MasterChef World APP. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este fin de semana se ha celebrado en Sevilla la segunda final presencial de 'El Reto' de MasterChef World APP, coincidiendo con el festival gastronómico Mediterránea GastroFest. El evento, al que acudió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tuvo lugar en el Paseo de Marqués de Contadero, junto al Espacio Exploraterra, los días 26, 27 y 28 de septiembre, y reunió a 150 aspirantes de toda España que compitieron en pruebas culinarias para lograr su pase a la ronda final del concurso y, potencialmente, acceder a la próxima edición televisiva de MasterChef.

Sobre esta celebración, el primer edil ha querido destacar en una nota que "es un orgullo que Sevilla haya sido elegida para la realización de las pruebas de selección de un programa de cocina con tanto reconocimiento como MasterChef". "Este tipo de iniciativas no solo ponen en valor el talento gastronómico de nuestra ciudad, sino que también nos sitúan como referentes en cuanto a creatividad, gastronomía y cultura", ha valorado.

En esta línea, Sanz ha señalado que "este espectáculo culinario también ha servido como promoción de la dieta mediterránea y los productos sevillanos. Gracias a Mercasevilla ha sido posible que estas pruebas se lleven a cabo con productos frescos de máxima calidad". El alcalde ha querido también "agradecer a Mediterránea GastroFest por poner en valor nuestras empresas agroalimentarias".

Los equipos estuvieron liderados por el chef estrella Michelín y ganador de MasterChef 3, Carlos Maldonado, y la creadora de contenido Paufeel. La temática giró en torno al descubrimiento de América y el intercambio gastronómico entre continentes, con Sevilla como puerto histórico clave en la llegada e intercambio de alimentos como el tomate, la patata o el cacao.

El evento se celebró en paralelo al Mediterránea GastroFest, un festival abierto y gratuito para difundir la dieta mediterránea y apoyar a empresas agroalimentarias locales, con tapas tradicionales y modernas, showcookings y actividades gastronómicas

Según la organización, la fase digital y la final presencial en Sevilla movilizaron a más de 5.400 participantes solo para esta ciudad y generaron 120 millones de impactos en redes sociales, consolidando a Sevilla como referente nacional e internacional de innovación culinaria y tradición.