El alcalde de Sevilla destaca "el motor" que suponen los empresarios TechPark: "Han generado 8.000 empleos en tres años"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, durante la clausura del tercer encuentro del ciclo del Círculo de Empresarios. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha clausurado el tercer encuentro del ciclo que, con motivo de su 25 aniversario, está desarrollando el Círculo de Empresarios.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, durante su intervención Sanz ha reivindicado el "papel decisivo" de la iniciativa privada del parque tecnológico para "transformar el legado de la Expo'92 en el mayor polo científico y empresarial del sur de Europa".

Así, Sanz ha puesto el acento en "la capacidad tractora" de las más de 600 empresas instaladas en Sevilla TechPark sobre el mercado laboral de la ciudad. "De los 13.000 nuevos puestos de trabajo que se han generado en Sevilla en estos últimos tres años más de 8.000 han sido gracias a estas empresas", ha señalado el alcalde.

"Esto significa que el inmenso talento joven que sale cada curso de nuestras facultades de ingeniería, ciencias o matemáticas ya no tiene que hacer las maletas en Santa Justa para buscar un porvenir fuera; hoy pueden investigar, emprender y liderar proyectos internacionales sin renunciar a vivir en Sevilla", ha incidido.

En esta línea, el alcalde ha atribuido este liderazgo al empuje de los empresarios pioneros que en 2001 fundaron el Círculo de Empresarios "en un contexto de incertidumbre económica, logrando mantener activos 52 pabellones originales de la Expo'92 y levantar cerca de cuarenta edificios de vanguardia".

Además, Sanz ha explicado que el Círculo de Empresarios "representa hoy a un ecosistema que ha alcanzado una facturación récord de 6.125 millones de euros, tras crecer más de un 11% en un solo ejercicio". "Estas cifras sitúan a Sevilla TechPark a la cabeza de España por volumen de negocio, aportando el 13 % del PIB de la provincia, el 2,62% de la riqueza de Andalucía y el 17 % de todo el empleo en I+D de los parques científicos nacionales", ha afirmado.

A juicio de Sanz, "este dinamismo se apoya en la estrecha alianza entre las compañías tecnológicas, centros de investigación como el cicCartuja y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, donde el conocimiento universitario se transforma en empresas emergentes capaces de competir por inversión global".

El alcalde, además, ha asegurado que un Gobierno municipal "no está para invadir, ni para sustituir, ni para tutelar a quienes arriesgan su patrimonio y su talento; nuestra responsabilidad consiste en eliminar cada traba burocrática y crear el mejor entorno posible para vuestra actividad empresarial".

En el marco del protocolo estratégico suscrito entre el Ayuntamiento, Sevilla TechPark y el Círculo de Empresarios, el Consistorio avanza en la integración operativa del recinto en la ciudad.