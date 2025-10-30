El alcalde de Sevilla sobre la Aemet: "Haría falta una agencia que no solo este pendiente el Domingo de Ramos"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, informa sobre las recientes lluvias en Sevilla, en el Salón Comedor de la Casa Consistorial. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido este jueves la gestión del Gobierno Municipal durante el temporal que provocó importantes incidencias en la ciudad este miércoles. Sobre el papel de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha afeado que no activara el aviso rojo. "Haría falta una agencia estatal de meteorología que no estuviera solo pendiente del Domingo de Ramos, que estuviera todo el año siendo operativa", ha señalado el primer edil.

En una rueda de prensa ante los medios, Sanz ha indicado que los servicios municipales gestionaron 440 incidencias durante toda la jornada. En esta línea, ha destacado el funcionamiento de los dos tanques de tormentas, ubicados en la Alameda y Kansas City, así como de las seis estaciones de bombeos. "Si no hubieran funcionado, a las 10,00 la ciudad se hubiera inundado", ha subrayado el alcalde.

El primer edil ha contestado a las críticas realizadas por el PSOE que acusaba este miércoles a Sanz de mala gestión ante las lluvias y señalaba la "falta de limpieza" y las obras en la ciudad como "agravantes del problema". En esta línea, el alcalde ha destacado que el Consistorio ha limpiado en el último año 40.000 de las 60.000 alcantarillas que existen en Sevilla.

También ha respondido a las declaraciones del PSOE sobre la "tardanza" en los servicios de emergencia. Sanz ha defendido que el Ayuntamiento "actuó de inmediato desde que la Aemet activó el aviso naranja". En este sentido, el alcalde ha indicado que "le sorprendió" que no activara el aviso rojo "pese a la situación que venía de Huelva".

AYUDAS A LOS AFECTADOS Y DOS NUEVOS TANQUES DE TORMENTAS

Por otra parte, ha anunciado que durante este jueves continúan los trabajos por operarios de los servicios municipales para terminar de reparar la situación. Asimismo, ha anunciado una partida de al menos 150.000 euros para los daños materiales para personas con bajos recursos que cumplan con "requisitos de necesidad". También se mantiene abierto un buzón de reclamaciones a través de la web de Emasesa y canales de información en los distritos.

En este sentido, Sanz ha confirmado la construcción de dos nuevos tanques de tormentas, uno en el Polígono Carretera Amarilla y otro en Blas Infante, junto con un nuevo colector en el Tamarguillo. El proyecto contará con una inversión de 100 millones de euros y ya se encuentra en fase de estudio.

Sobre la situación en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), el alcalde ha indicado que siguen los trabajos para "recuperar la normalidad lo antes posible". Ha destacado la inversión 1,4 millones en 2024 para la Cumbre de la ONU, así como la previsión de 1,8 milones más para el próximo año. El Salón del Motor ha sido finalmente suspendido debido a que el informe técnico "recomienda la clausura temporal" de las instalaciones de Fibes 1.

Sanz ha destacado que en Sevilla "no hay registro hasta la fecha" de una cantidad mayor de agua en un solo día. Según datos de Emasesa, desde la medianoche hasta las 15,00 se registraron 115 litros por metro cuadrado, siendo el tramos entre las 13,00 y las 15,00 el que mayor agua registró. "No hay ciudad en España que soporte esa cantidad de agua", ha reseñado el alcalde.

También, ha anunciado que la Feria del Libro continúa con su programación este jueves sin mayores incidencias. El alcalde ha agradecido la labor de los trabajadores municipales.