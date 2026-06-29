El alcalde de Sevilla afronta este martes su tercer debate sobre el estado de la ciudad

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, afronta este martes, 30 de junio, su tercer debate sobre el estado de la ciudad, según consta en la convocatoria oficial del Consistorio. Un pleno extraordinario que llega algo más de tres semanas después del balance realizado por el primer edil en el monasterio de San Jerónimo, donde cifraba en un 80 por ciento la ejecución de su programa electoral en estos tres años de mandato.

En el encuentro, Sanz estuvo arropado por todos sus concejales y los directores de los once distritos municipales y donde destacó esencialmente la política en materia de VPO junto al capítulo de inversiones, con un montante cercano a los 3.500 millones de euros en este periodo para "romper las inercias que atascaban" a la ciudad.

El regidor aseguraba que Sevilla ha empezado a "coger velocidad de curcero" y que se ha pasado de una imagen de ciudad "atascada" a otra bien distinta de "transformación", con elevadas inversiones en todas las áreas: "en esta etapa, más que nunca".

En cuanto a la empresa de autobuses urbanos (Tussam) se refiere, Sanz señalaba los 272 millones de euros de inversión, la puesta en funcionamiento de seis nuevas líneas, como la línea 60, que une Sevilla Este y Macarena, y los 91 millones de viajeros acumulados en tres años.

El alcalde, de igual forma, puso en valor las 6.134 viviendas de protección oficial impulsadas en estos años, de las que 2.200 corresponden a la empresa pública (Emvisesa). "Había suelo, no como otros decían, pero estaba todo atascado; ahora hay 23 promociones repartidas por toda la ciudad".

También en cuanto a política de inversiones, el alcalde puso de relieve los 5,5 millones de euros en ayudas al comercio local, el montante de 400.000 euros para tres centros de Atención Temprana y los 21 millones en instalaciones deportivas, que ha permitido renovar el 80% de los campos de césped artificial.

En lo que respecta al pleno, el debate tendría dos partes si se repite la estructura establecida el pasado año. Una primera con intervención del alcalde, que dispondría de unos 20 minutos, y de los distintos grupos políticos, incluido el del Partido Popular --de menor a mayor representatividad en la Corporación--, en torno a la situación de la ciudad, con réplica del alcalde --o del portavoz del Gobierno local-- y del resto de las formaciones municipales.

La segunda parte del pleno extraordinario arrancaría, tras un receso, con las diferentes propuestas de resolución de cada una de los grupos, con sus votaciones correspondientes y con turnos de explicación de voto, y cerraría el debate el alcalde.