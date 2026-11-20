El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, saluda al consejero delegado de la aerolínea Air Horizont, Juan Luis Díez Maluenda, en la Casa Consistorial - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido un encuentro en el Ayuntamiento con el consejero delegado de la aerolínea Air Horizont, Juan Luis Díez Maluenda, en el que ha estado acompañado por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno. Durante la reunión, el regidor ha agradecido a la compañía su iniciativa de poner en marcha una nueva conexión aérea directa entre Sevilla y Zaragoza, como alternativa de transporte ante la interrupción del servicio ferroviario provocada por el reciente accidente de Urda (Toledo).

En este sentido, el alcalde Sanz ha agradecido personalmente a Air Horizont y a su CEO "la rapidez y la sensibilidad demostrada al ofrecer una solución a los problemas de movilidad que sufren muchos ciudadanos", informa el Consistorio en un comunicado.

"Esta iniciativa demuestra la capacidad de respuesta de una compañía que ha sabido identificar una necesidad y ofrecer una alternativa que beneficia tanto a los sevillanos como a los zaragozanos", ha abundado Sanz al respecto.

La nueva ruta, que ha comenzado a operar este viernes, 20 de noviembre, contará inicialmente con conexiones programadas durante noviembre y diciembre, facilitando los desplazamientos por motivos profesionales, familiares y turísticos entre ambas ciudades.

Sanz ha manifestado su deseo de que "lo que ha nacido como una respuesta a una situación excepcional pueda convertirse en una oportunidad permanente". "Sevilla y Zaragoza son dos grandes ciudades con importantes vínculos económicos, empresariales y turísticos, y estamos convencidos de que esta conexión tiene potencial para consolidarse más allá de las circunstancias actuales".

Finalmente, el alcalde ha reiterado que desde el Ayuntamiento se sigue trabajando para ampliar la conectividad aérea de Sevilla, "porque cada nueva ruta supone más oportunidades para nuestras empresas, para el turismo y para el desarrollo económico" de la ciudad. "Queremos que Sevilla esté cada vez mejor conectada y que compañías como Air Horizont encuentren aquí oportunidades para seguir creciendo".