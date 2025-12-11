Alcalde de Sevilla apela a "compromiso" de oposición para aprobar el Plan de Navidad: "Que voten a favor o se abstengan"

Imagen de agentes de la Policía Local de Sevilla de servicio tras activase el Plan de Emergencia Nivel 1. A 28 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha apelado este jueves a la "responsabilidad" de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento -- PSOE, Vox y Con Podemos-IU -- y ha expresado su deseo de que respalden, mediante el voto a favor o "al menos" con su abstención, el Plan de Navidad. La iniciativa llegará finalmente al Pleno ordinario del próximo 18 de diciembre tras el acuerdo alcanzado entre el Consistorio y los sindicatos de la Policía Local.

"Espero que el resto de la oposición en el próximo Pleno, si no votan a favor, por lo menos se abstengan -- en la votación del Plan -- para que Sevilla pueda tener un Plan de Navidad y mejore la seguridad ciudadana en la ciudad", ha enmarcado el alcalde en declaraciones a medios de comunicación.

La llegada de la votación del Plan de Navidad al Pleno del Ayuntamiento ha sido posible tras la aprobación este martes por parte de la asamblea de trabajadores de la Policía Local de Sevilla de la propuesta ofrecida por el Ayuntamiento para el Plan de Navidad, un documento que fue rechazado a finales de noviembre por los sindicatos y el Pleno, provocando la activación por parte del Consistorio del Plan de Emergencias en Nivel 1 desde el viernes 28 de noviembre.

Al hilo, Sanz ha reiterado su agradecimiento a los sindicatos. "Quiero agradecer a todos los sindicatos el esfuerzo que han hecho para solucionar un problema que tenía la ciudad, y quiero agradecer muy especialmente al sindicato mayoritario de la policía el voto favorable en la mesa de negociación", ha expresado el edil sobre un acuerdo que, sin embargo, ha contado con el rechazo de CSIF dado que no apreciaban un "compromiso claro" del alcalde con respecto a la propuesta.

De aprobarse esta propuesta el próximo 18 de diciembre, se "levantaría" el Plan de Emergencias en Nivel 1, cuya puesta en marcha se enmarca en una polémica entre Consistorio y sindicatos de la Policía Local que derivó en la falta de agentes durante el pasado Puente de la Inmaculada. Esta situación, afectó a cuatro procesiones de la ciudad este lunes, 8 de diciembre.

En concreto, provocó la suspensión de los rosarios de la Hermandad de las Aguas y de la Virgen de la Anunciación de la barriada Juan XIII. Asimismo, el Cecop recomendó modificar el recorrido a las procesiones del Divino Perdón de Alcosa y la Inmaculada de la Sacramental del Corpus Christi.

El Plan entrará en vigor, si se aprueba en Pleno, el próximo 19 de diciembre y se extenderá hasta el 6 de enero, con un valor inferior a los 5,6 millones de euros previstos en un primer momento debido al retraso en su aplicación.

Cabe enmarcar que en el último Pleno los mentados grupos rechazaron el Plan por considerarlo una "chapuza", "con muchos flecos aún por definir" y puesto sobre la mesa "como un chantaje emocional".