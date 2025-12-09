El alcalde de Sevilla apoya la candidatura del ficus del CEIP Huerta de Santa Marina para ser el 'Árbol del Año 2026'

El alcalde de Sevilla visita el CEIP Huerta de Santa Marina para apoyar la candidatura de su ficus a ser el Árbol del Año 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este martes el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Huerta de Santa Marina, en el distrito Casco Antiguo, para mostrar el respaldo institucional del Ayuntamiento a la candidatura de su ficus histórico, seleccionado como único árbol andaluz en el certamen nacional 'Árbol del Año 2026'.

"Este ficus no es solo un árbol: es un símbolo vivo de la historia de Sevilla, de su educación pública y de su compromiso con el patrimonio natural", ha afirmado Sanz según una nota remitida por el Consistorio.

Este ejemplar fue replantado hacia 1934, cuando el colegio aún se conocía como Padre Manjón, tras la la Exposición Iberoamericana de 1929. Sanz ha señalado que "es necesario llegar al mayor número posible de sevillanos y andaluces. La votación popular es decisiva y es fundamental que todos participemos para que este ficus reciba el reconocimiento que merece".

Si el ficus del CEIP Huerta de Santa Marina obtiene el primer puesto en el certamen nacional, representará a España en el concurso europeo. Para votar, la ciudadanía debe acceder al sitio oficial del concurso y elegir su opción en las tres categorías disponibles. La votación permanecerá abierta hasta el 16 de diciembre en este enlace: https://www.xn--arbolybosquedelao-uxb.es/votar-arbol-bosque-...

"Es una oportunidad extraordinaria para Sevilla y para Andalucía. Con el impulso de nuestro Ayuntamiento y la participación de toda la ciudad, podemos lograr que este ejemplar sea proclamado Árbol del Año 2026", ha subrayado el alcalde.