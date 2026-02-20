Alcalde Sevilla asegura que el anuncio de conexión del aeropuerto "llega tarde" y critica la "credibilidad" del Gobierno

Archivo - El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una atención con los medios de comunicación - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha valorado este viernes el anuncio de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la aprobación "antes del verano" del estudio de la conexión entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto.

El primer edil ha señalado que la propuesta "llega tarde". "Si la credibilidad que tiene este Gobierno ya es poca, cuando estamos ya prácticamente en campaña electoral, viene todavía menos", ha afirmado en una declaración ante los medios.

En este sentido, Sanz ha indicado que la Junta de Andalucía presentó en mayo de 2024 un proyecto "para licitar la obra de forma inminente" y que "fue rechazado" por el Ministerio de Transporte. "Hoy anuncian que va a salir a exposición un proyecto que tiene similitudes con aquel que presentó la Junta de Andalucía", ha remarcado.

Sobre el soterramiento de más del 90% del nuevo trazado, el alcalde se ha mostrado sorprendido ante un Gobierno que asegura "le dan alergias los túneles y los soterramientos", en referencia al cambio en los tuneles del la SE-40.

"Lo digo muchas veces, los tiempos del Partido Socialista no pueden ser los tiempos de esta ciudad. Los tiempos de este gobierno no pueden ser los tiempos de esta ciudad", ha subrayado.

El estudio presentado por el Gobierno recoge una conexión ferroviaria con una parada intermedia en el Parque Alcosa, con un presupuesto base de licitación de 296 millones de euros y contará con 4,7 kilómetros de vía nueva, donde el 92,5% del trazado será en túnel.

El tiempo de viaje previsto entre Santa Justa y el aeropuerto será inferior a 13 minutos, frente a los 35 minutos del autobús y los aproximadamente 20 minutos del vehículo privado, según las condiciones del tráfico.