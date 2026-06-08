El alcalde de Sevilla cifra en un 80% la ejecución de su programa pese al "año perdido" por el "bloqueo" de la oposición

Foto de familia del Gobierno local, con el alcalde al frente, en el Monasterio de San Jerónimo, tras la presentación del balance de tres años de gestión - EUROPA PRESS

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha cifrado en un 80 por ciento la ejecución de su programa electoral en estos tres años de mandato, "pese al primer año perdido por el bloqueo irresponsable de la oposición". La política en materia de VPO ha sido lo que más ha destacado en este balance, coincidiendo con sus tres años de gestión --"Sevilla es la capital de la vivienda protegida"-- junto al capítulo de inversiones, con un montante cercano a los 3.500 millones de euros en este periodo para "romper las inercias que atascaban" a la ciudad.

El monasterio de San Jerónimo, "uno de los muchos proyectos desbloqueados en este mandato", ha sido el escenario escogido por el Gobierno local, para la presentación ante los medios de este balance. UN acto en el que Sanz ha estado arropado por todos sus concejales y los directores de los once distritos municipales.

El regidor ha asegurado que Sevilla ha empezado a "coger velocidad de curcero" y que se ha pasado de una imagen de ciudad "atascada" a otra bien distinta de "transformación", con elevadas inversiones en todas las áreas: "en esta etapa, más que nunca". Al respecto, ha subrayado las más de 500 plazas de empleo público creadas, la inyección económica de algo más de 500 millones en Lipasam, "con 440 nuevos vehículos; de los que 323 ya están en servicio"; y un total de 1.354 trabajadores que ya son indefinidos.

En cuanto a la empresa de autobuses urbanos (Tussam) se refiere, Sanz ha señalado los 272 millones de euros de inversión, la puesta en funcionamiento de seis nuevas líneas, como la línea 60, que une Sevilla Este y Macarena, y los 91 millones de viajeros acumulados en tres años.

'CAPITAL DE LA VIVIENDA PROTEGIDA'

El alcalde ha "puesto en valor" las 6.134 viviendas de protección oficial impulsadas en estos años, de las que 2.200 corresponden a la empresa pública (Emvisesa). "Había suelo, no como otros decían, pero estaba todo atascado; ahora hay 23 promociones repartidas por toda la ciudad.

Además, Sanz ha remarcado las 300 solicitudes de Vivienda de Uso Turístico (denegadas), las 65.000 plantaciones (con 15.000 árboles y 50.000 arbustos) en materia medioambiental, la incorporación de 220 agentes de la Policía Local y los 7 millones de euros para la renovación de la flota de Bomberos.

También en cuanto a política de inversiones, el alcalde ha puesto de relieve los 5,5 millones de euros en ayudas al comercio local, el montante de 400.000 euros para tres centros de Atención Temprana y los 21 millones en instalaciones deportivas, que ha permitido renovar el 80% de los campos de césped artificial.

Por último, Sanz ha valorado el acuerdo presupuestario con Vox, cuya evolución, cuestionado al respecto, ha calificado como "razonablemente bien", al tiempo que ha agradecido a la formación que lidera Abascal a nivel nacional que "haya antepuesto el interés de la ciudad al del partido, contribuyendo así al desbloqueo". Para ello, ha esgrimido la situación en la que se hallan los proyectos del Mercado de la Puerta de la Carne, el monasterio de San Isidoro, la iglesia de Santa Clara o el Teatro Lope de Vega, "que ya estaría terminado si no hubiéramos perdido un año por la irresponsabilidad de la oposición", ha insistido.